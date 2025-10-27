Gólyahír
14 perce
Csoda szép neveket kaptak az utóbbi napokban született kisbabák Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Október 24-én születtek Győrben: Ódor Olivér (Győr), Cseh Bíborka (Öttevény), Kiss Odett (Nagybácsa), Herczku Gergő (Bakonypéterd).
Október 25-én születtek Győrben: Tulok Csenge (Győr), Korsós Zsombor (Győr), Várhelyi Vince (Győrszemere).
Október 26-án születtek Győrben: Fehér Bíborka (Bakonyszombathely), Szakács Léna, (Győr), Ratatics Nolen (Győr).
Október 24-én születtek Mosonmagyaróváron: Nagy Eliza Róza (Mosonmagyaróvár).
Október 25-én születtek Mosonmagyaróváron: Baumgartner-Fömötör Zoárd Lackó (Mosonmagyaróvár).
