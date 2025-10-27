október 27., hétfő

Szabina névnap

12°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gólyahír

14 perce

Csoda szép neveket kaptak az utóbbi napokban született kisbabák Győrben és Mosonmagyaróváron

Címkék#kórház#újszülött#baba

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu

Október 24-én születtek Győrben: Ódor Olivér (Győr), Cseh Bíborka (Öttevény), Kiss Odett (Nagybácsa), Herczku Gergő (Bakonypéterd).

Október 25-én születtek Győrben: Tulok Csenge (Győr), Korsós Zsombor (Győr), Várhelyi Vince (Győrszemere).

Október 26-án születtek Győrben: Fehér Bíborka (Bakonyszombathely), Szakács Léna, (Győr), Ratatics Nolen (Győr).

Október 24-én születtek Mosonmagyaróváron: Nagy Eliza Róza (Mosonmagyaróvár).

Október 25-én születtek Mosonmagyaróváron:  Baumgartner-Fömötör Zoárd Lackó (Mosonmagyaróvár). 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu