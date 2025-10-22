Megjöttünk
1 órája
Csak kislányok születtek az utóbbi napokban Sopronban, mutatjuk kik ők
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Október 20-án született Sopronban: Szelei Szofi (Sopron).
Október 21-én születettek Sopronban: Pócza Katica (Fertőd), Pék Dorottya (Fertőboz), Németh Eleni (Nagycenk).
