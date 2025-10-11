1 órája
Charlie és a Török Ádám Emlékzenekar koncertezett Kapuváron - fotók, videó
Charlie és a Török Ádám Emlékzenekar szórakoztatta szombaton este a Szerencsejáték Zrt. kapuvári szerencsekoncertjének közönségét. Nem csalódtak sem a Charlie-rajongók, sem azok, akik Török Ádám szellemiségét keresték a rendezvényen.
Szombaton este Kapuvárra érkezett a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertek programsorozata, Charlieval és a Török Ádám Emlékzenekarral. A Hany Istók Kerékpáros Centrumnál, a Hidászi utcában nagy tömeg gyűlt össze, hogy élőben hallhassa a fellépőket. A közönség nem csalódott most sem, hiszen a legendák, hírnevükhöz méltóan beleadtak mindent, hogy mindenki jól szórakozzon. Charlie és a Török Ádám Emlékzenekar jó hangulatot teremtettek.
Színpadon Charlie
A Szerencsejáték Zrt. a hatoslottó megújulását ünnepli ebben az évben és egy több mit nyolcvan állomásos koncertsorozatot szervezett a cég neves, hazai fellépőkkel. Vármegyénk több városában is látható és hallható volt a koncert, legutóbb pénteken Lébényben a Neoton szerepelt például, egy hete pedig Csornán koncertezett Hobo és a Takáts Tamás Blues Band.
Szerencsekoncertek Kapuváron sztárfellépőkkelFotók: Csapó Balázs
Kapuváron Charlie a régi lendülettel vette kézbe a mikrofont és a tőle megszokott színvonalon énekelt. A Török Ádám emlékzenekar az együttes névadójának emlékét őrzi. Az 1968-ban alakult Mini zenekar underground rhythm and blues zenekarként, de később a köztudatban jazz-rock formációként vált ismertté. Az eredeti trió tagjai Czipó Tibor (gitár), Kiss Zoltán (basszusgitár) és Dobos Sándor „Doxa” (dob) voltak, de még az alapítás évében csatlakozott hozzájuk a későbbi frontember, Török Ádám, aki tovább vitte a zenekart haláláig. Török Ádám halála után régi és új tagokkal, az ő szellemiségét megőrizve koncertezik az emlékzenekar.