Charlie és a Török Ádám Emlékzenekar koncertezett Kapuváron - fotók, videó

Szombaton este Kapuvárra érkezett a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertek programsorozata, Charlieval és a Török Ádám Emlékzenekarral. A Hany Istók Kerékpáros Centrumnál, a Hidászi utcában nagy tömeg gyűlt össze, hogy élőben hallhassa a fellépőket. A közönség nem csalódott most sem, hiszen a legendák, hírnevükhöz méltóan beleadtak mindent, hogy mindenki jól szórakozzon. Charlie és a Török Ádám Emlékzenekar jó hangulatot teremtettek.

Charlie is tiszteletét tette a Szerencsekoncerteken Kapuváron. Fotó: Csapó Balázs

Színpadon Charlie

A Szerencsejáték Zrt. a hatoslottó megújulását ünnepli ebben az évben és egy több mit nyolcvan állomásos koncertsorozatot szervezett a cég neves, hazai fellépőkkel. Vármegyénk több városában is látható és hallható volt a koncert, legutóbb pénteken Lébényben a Neoton szerepelt például, egy hete pedig Csornán koncertezett Hobo és a Takáts Tamás Blues Band.