Álláspont

51 perce

Színek, avagy Cecilia Ahern műve a mindennapokban

Címkék#Cecilia Ahern#álláspont#könyv

"Legyünk képesek emberhez méltón viselkedni!". Ez a fontos szabály azonban gyakran sérül a mindennapokban.

Szeghalmi Balázs

Az idei eddigi legjobb olvasmányélményem Cecilia Ahern „Ezer- és ezerféleképp” című könyve volt. A főhősnő auralátásának köszönhetően ösztönösen érzi az őt körülvevő emberek érzéseit, hangulatát, s ezeket különböző színekkel köti össze. Akik például vörösben vagy rózsaszínben pompáznak, őket a szeretet, az emberség vezérli a tetteikben, akik súlyos, fekete színű felhőket cipelnek magukkal, ők a gonoszok, akik, amikor tehetik, mérgező csápjaikat kivetik áldozataikra.

Cecilia Ahern auralátó főhőse, Alice az "Ezer- és ezerféleképp" című könyvben "látja" az emberek érzéseit, hangulatait. Fotóillusztráció: Pixabay
Cecilia Ahern auralátó főhőse, Alice az "Ezer- és ezerféleképp" című könyvben "látja" az emberek érzéseit, hangulatait. Fotóillusztráció: Pixabay

Amikor Cecilia Ahern könyve jutott az eszünkbe

Amiért szóba hoztam a dublini írónő művét, az a következő szituáció. Feleségemmel a fővárosban voltunk pár hete, a Széll Kálmán téren országosan ismert pékségbe tértünk be. Történt, hogy kértünk pár péksüteményt és két kávét egy aranyos eladótól. Ha lenne auralátásom, mint a könyvben Alice-nak, azt hiszem, ennek a hölgynek meleg, barátságos színei lennének. A rendelésünkbe vaddisznóként belerondító kolléganőjét azonban egészen biztosan sötét árnyak, negatív hozzáállás kíséri. A nyitány maga erős volt: mi kérjük a kakaós csigánkat, mire ő sebbel-lobbal elkezdi osztani a munkatársát, hogy miért koszos az asztal, miért nem figyel jobban a kasszaütésére, s különben is végtelenül trehány, amit csinál. Mi elvileg fizető vendégek voltunk a pékségben, a gyakorlatban verbális agresszió szemtanúi. Olyan szinten, hogy legszívesebben hagytuk volna a kakaós csigákat, kávékat a pékségben.

Ha probléma akad munkahelyi közösségben, nyilván meg kell azt beszélni, de véletlenül sem úgy, hogy az üzlet tömve vásárlókkal, s a műsort tucatnyian hallgatják. Ez a kommunikációs tanulság. Tágabban értelmezve, a sötét színű eladónő a mintapéldája azoknak az embereknek, akik 0–24-ben csak panaszkodnak, szemétkednek, s nem értik, miért nem tudnak egyről a kettőre lépni az életben.

Próbálok röviden segíteni nekik: mert alapszinten sem képesek emberhez méltóan viselkedni.

 

