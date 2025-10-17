Zene
1 órája
Brillirozott a Lord, újabb elismerés a zenekarnak
Újabb elismerést szerzett a zenekar nemrég. A Petőfi Rádió facebook posztjában osztotta meg: "A Nap előadója" a LORD.
