Gasztronómiai és közösségek

46 perce

Borjúvágás és bográcsok a szanyi kastélyudvaron - Tizennégy lelkes főzőcsapat állt üstök mellé - fotók

Címkék#üst#kastélyudvar#szórakozás#Közösség#gasztronómia

Szombaton délután ismét megtelt élettel Szany kastélyudvara, ahol a helyi önkormányzat szervezésében rendezték meg az „Őszi mulatság borjúvágással egybekötve” című rendezvény. A program nemcsak a gasztronómia szerelmeseinek, hanem a családoknak és közösségi életet kedvelőknek is tartalmas kikapcsolódást kínált.

Kisalföld.hu

Délután 1 órakor indult a mulatság, ahol tizennégy lelkes főzőcsapat állt üstök mellé, hogy bemutassa a helyi ízek gazdagságát. A menüsorban szerepelt hagymás rostélyos, székelykáposzta, borscs leves, húsleves, pincepörkölt, kőcsögös bab, gulyásleves, sült kolbász, bográcsos, cicege, lecsó, töltött káposzta és böllérmáj – mindez a szanyi civil szervezetek, sprtegyesületek, nyugdíjas klubok és kulturális csoportok jóvoltából.

A helyi önkormányzat szervezésében rendezték meg az „Őszi mulatság borjúvágással egybekötve” című rendezvényt. Fotó: Gulyás Attila

A délután fénypontja a Duettvarázs zenés produkciója volt, amely 16 órakor kezdődött, és vidám dallamaival néhány helyit is táncra perdített. A borjúvágással egybekötött esemény nem csupán gasztronómiai élmény, hanem a vidéki hagyományok tiszteletének és megőrzésének szép példája is. 

A délután fénypontja a Duettvarázs zenés produkciója volt, amely 16 órakor kezdődött, és vidám dallamaival néhány helyit is táncra perdített.

A kastélyudvarban összegyűlt szanyiak és vendégek közösen ünnepeltek, beszélgettek, és élvezték az őszi napsütést – a rendezvény így méltó módon erősítette a közösségi összetartozást.

Gulyás Attila

 

