1 órája
Bergmann Cukrászda Győrben - Ezekkel a süteményekkel indult a belvárosi üzlet - fotók
A Király utcai cukrászdában természetesen tálcányi francia krémes kapott helyet. Népszerű újdonsággal, a pisztáciás krémessel is várták az édesszájúakat.
"És...elindult a nap a Király utcában. A pult tele, Orsi és Eliza pedig mosolygósan, szeretettel vár Mindenkit" - posztolta a legendás győri Bergmann cukrászda közösségi oldala. Mint ismert, a Bergmann család balatonfüredi ága nyitotta újra a két klasszikus győri cukrászdát: előbb az ikonikus nádorvárosit, majd most a belvárosit.
Így tart nyitva a belvárosi Bergmann cukrászda
A Király utcában csütörtöktől hétfőig várják a vásárlókat, a belvárosi cukrászda kedden és szerdán egyelőre zárva tart majd.
A Bergmann-titok – a franciakrémes, amelyért Latinovits Zoltán és Esterházy Péter is megállt Győrben – fotóMúlt héten hunyt el Bergmann Ernő balatonfüredi cukrászmester. Édesapja révén a Bergmann név fogalom a győri sütemények birodalmában. Városunk történetében senkinek nem sikerült olyan hatást elérnie tortáival, fagylaltjaival, mint Bergmann Imrének.
