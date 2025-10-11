Bergmann Cukrászda Győrben - Ezekkel a süteményekkel indult a belvárosi üzlet - fotók

"És...elindult a nap a Király utcában. A pult tele, Orsi és Eliza pedig mosolygósan, szeretettel vár Mindenkit" - posztolta a legendás győri Bergmann cukrászda közösségi oldala. Mint ismert, a Bergmann család balatonfüredi ága nyitotta újra a két klasszikus győri cukrászdát: előbb az ikonikus nádorvárosit, majd most a belvárosit.

A Bergmann cukrászda újranyitott belvárosi üzletében természetesen gondoltak a legendás francia krémes rajongóira. Fotó: Kisalföld-archívum

Így tart nyitva a belvárosi Bergmann cukrászda

A Király utcában csütörtöktől hétfőig várják a vásárlókat, a belvárosi cukrászda kedden és szerdán egyelőre zárva tart majd.