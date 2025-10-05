október 5., vasárnap

Bécs szerint van, amikor nem lehet várni

Menstruációs görcsök, együttlét során keletkező fájdalom, meddőség. A tünetek listája végtelen, és sok idő telik el, mire a nőknél diagnosztizálják – ez az endometriózis. Csak Ausztriában az érintett nők számát 300.000-re becsülik, a pontos szám azonban továbbra sem ismert.

Bécs szerint van, amikor nem lehet várni

Forrás: © Helio E. López Vega / Unsplash

De mi is az endometriózis, és mi a szerepe Bécsnek? Az endometriózis egy jóindulatú, gyakran krónikus lefolyású betegség, aminek során a méh belső felszínét borító szövet, az ún. endometrium, a test más részén is megjelenik, ahol hasonlóan viselkedik, mint a méhnyálkahártya: a női hormonok hatására megvastagszik és vérzik. Pont emiatt, a leggyakoribb tünete a fájdalmas menstruáció, állandó, tartós, krónikus kismedencei fájdalom, szexuális együttlét során jelentkező fájdalom, egyedüli tünetként pedig a meddőséget is említik, amely a betegségben érintett nők 40%-nál fordul elő. 

A betegségben érintett nőknél csak évek múltán diagnosztizálják az endometriózist, ezért is emlegetik sokan máig az egyik legrejtélyesebb nőgyógyászati betegségnek. Az endometriózis kezelésének leghatékonyabb terápiás lehetősége a műtéti beavatkozás, alternatív megoldásként pedig a hormonterápiás kezelést szokták javasolni. 

A Bécsi Egészségügyi Szövetség 2024-ben speciális endometriózis-ambulanciákat hozott létre, ahol a betegségben érintettek diagnosztizálásával, terápiájával és széleskörű gondozásával foglalkoznak. Az ilyen ambulanciák például a Klinik Floridsdorf, Klinik Ottakring és a Bécsi Általános Kórház (AKH) klinikáin jöttek létre. A tavalyi évben 666 beteget kezeltek, idén pedig a páciensek száma az 586-ot is elérte. Az ambulanciák a nők egészségével kapcsolatos szolgáltatások széles skáláját kínálják: legyen az a műtétet megelőző sebészeti konzultáció, vagy műtét utáni dietetikai tanácsadás, fizioterápia, adott esetben pszichoterápia, hogy a betegek a lehető legjobban tudjanak regenerálódni. 

A bécsi endometriózis-ambulanciákba nőgyógyászati vagy háziorvosi beutaló szükséges. Ez az interdiszciplináris megközelítés garantálja az egyénre szabott, széleskörű terápiát, és jelentősen hozzájárul az érintettek életminőségének javításához, illetve a betegség korai diagnosztikájához. 

© Helio E. López Vega / Unsplash


 

 

