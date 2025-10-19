október 19., vasárnap

Kulcszerep a klímastratégiában

56 perce

Bécs ikonikus kávéháza is távhűtésre vált - fotó

Címkék#kávéház#bécs#távfűtés#Ausztria#klíma

Évről évre egyre több épület csatlakozik a bécsi távhűtési hálózathoz. A teljes várost lefedő rendszer kulcszerepet játszik Bécs klímastratégiájában, amelynek célja, hogy az osztrák főváros 2040-re klímasemlegessé váljon.

Kisalföld.hu

A globális felmelegedés következtében folyamatosan nő a meleg napok száma, ezért a hűtés létfontosságú kérdés, különösen a nagyvárosokban. A távhűtés környezetbarát alternatívát kínál a hagyományos légkondicionálókhoz képest, hiszen használatával akár 50 százalékkal  csökkenthető a szén-dioxid-kibocsátás –írja közleményében a viennaoffices.

Fotó: © Wien Energie

A hidegenergia előállítása hatékony gépekkel, úgynevezett távhűtő központokban történik. Bécsben működik Ausztria teljes távhűtési hálózatának háromnegyede, a város 1. kerületét egy mintegy öt kilométer hosszú vezetékrendszer veszi körül, amelyhez 2026-ban a történelmi Palais Ferstel épülete és a benne található ikonikus Café Central is csatlakozik majd. A felújítás miatt az épület 2026 márciusától várhatóan fél évre bezár, ez idő alatt teljesen megújul a Palais Ferstel gépészeti és vezetékes infrastruktúrája. Café Central – amely bécsi kávéházként az UNESCO szellemi kulturális örökségének része – a felújítás után modernizált formában, a legkorszerűbb konyhatechnikával, valamint a többszörösen díjnyertes cukrászattal nyit majd újra.

A Wien Energie, a város energiaszolgáltatója, már 2007-ben üzembe helyezte az első távhűtő központját, és azóta folyamatosan bővítik a rendszert. A mostani átalakítás pedig különösen jelentős, mert megmutatja, miként lehet a fenntartható technológiát történelmi jelentőségű épületekben is alkalmazni, mindezt erőforrás-takarékos, klímabarát módon, ugyanakkor a szigorú műemlékvédelmi előírásoknak megfelelően. A távhűtés így nemcsak a modern városi infrastruktúra része, hanem a Bécs 2040-es klímasemlegességi célkitűzése felé vezető út egyik fontos mérföldköve is.

© Wien Energie

 

