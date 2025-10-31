Lovagok, boszorkányok és tűzzsonglőrök: varázslatos kaland Győrújbaráton - fotók, videó

A program 14 órától indult indul kreatív foglalkozásokkal: mézeskalácsozás, csuhézás és élményfestés. A Milites Christi Katonai Hagyományőrző Egyesület és a győri Szkíta Sólyom Baranta Közösség interaktív játszóházzal és harcászati bemutatóval készült, ahol a templomos lovagok életébe is betekintést nyerhettünk.

A Baráti Borzongás idén is rémisztően jóra sikerült. Fotó: Csapó Balázs

17 órakor indult a „menet” a hegyre, ahol különböző állomásokon várták a látogatókat a lovagok és a boszorkányok. Az Erzsébet utcai régi temetőben tábort vertek a lovagok, míg a Napóleon kilátónál a Győri Nemzeti Színház színitanodásai varázsolták el a közönséget.