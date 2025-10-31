október 31., péntek

Baráti Borzongás

1 órája

Lovagok, boszorkányok és tűzzsonglőrök: varázslatos kaland Győrújbaráton - fotók, videó

Címkék#Napóleon kilátó#Phoenix Circus Art#Szkíta Sólyom Baranta Közösség#Győrújbarát#kaland#boszorkány

Pénteken különleges élményben lehetett része mindazoknak, akik kilátogattak Győrújbarátra. Idén is megrendezték a Baráti Borzongást. A délután és este folyamán egy időutazáson vehettek részt az érdeklődők, ahol a templomos lovagok, boszorkányok és tűzzsonglőrök világába nyerhettek bepillantást.

Kisalföld.hu
Fotó: Csapo Balazs

A program 14 órától indult indul kreatív foglalkozásokkal: mézeskalácsozás, csuhézás és élményfestés. A Milites Christi Katonai Hagyományőrző Egyesület és a győri Szkíta Sólyom Baranta Közösség interaktív játszóházzal és harcászati bemutatóval készült, ahol a templomos lovagok életébe is betekintést nyerhettünk.

A Baráti Borzongás idén is rémisztően jóra sikerült. Fotó: Csapó Balázs

17 órakor indult a „menet” a hegyre, ahol különböző állomásokon várták a látogatókat a lovagok és a boszorkányok. Az Erzsébet utcai régi temetőben tábort vertek a lovagok, míg a Napóleon kilátónál a Győri Nemzeti Színház színitanodásai varázsolták el a közönséget.

Baráti Borzongás egy csipetnyi időutazással

Fotók: Csapó Balázs

A Borzasztó Fenyvesnél a boszorkány ivadékai kincseket rejtettek el, de csak azok juthattak hozzájuk, akik teljesítették a feladatokat. A Lovagok Pincéiben borral kínálták az érdeklődőket, míg a Tűzlovagok Odújában zsíroskenyér, forró tea és forralt bor várta a vendégeket.

Az est fénypontja 20:00-tól a Phoenix Circus Arts tűzzsonglőr produkciója volt, ahol „elrabolt lányok” próbáltak kiszabadulni látványos mutatványokkal.

 

