1 órája
Báloznak a babák a győri egyetemi könyvtárban - fotók
Piroska, Hófehérke, Sisi hercegnő szebbnél szebb mestermunkákból. Az ország legügyesebb baba- és mackókészítőinek munkáiból nyílt baba és mackókiállítás a győri egyetemi könyvtárban.
Már a megnyitó előtt tömegek keresték fel az idei Baba és Mackókiállítást a Széchenyi István Egyetem könyvtárában. Elképesztően népszerű a program, amire regisztrált csoportok tucatjai és egyéni látogatók százai érkeznek. Idén különösen látványos történelmi életképek és mesejelenetek várják a közönséget.
Baba és Mackókiállítás a győri könyvtárban
Immár 28. alkalommal rendezik meg az Országos Baba és Mackókiállítást, amelynek évek óta a Széchenyi István Egyetem könyvtára ad otthont.
– Már az idei kiállítás szervezésének kezdete előtt számos email-t és telefonhívást kaptunk érdeklődőktől, hogy mikor érkeznek a babák, mert nem szeretnének lemaradni – mondta el Tóth Csilla a könyvtár igazgatója.
– A kiállítás évről évre több látogatót vonz. Abban az egy hónapban, amíg a babák és mackók itt vannak, 1500-2000 látogató érkezik csak azért, hogy megnézze őket. Ez számunkra is jó alkalom, hogy megmutassuk, az egyetem könyvtára nem csak az egyetemi polgárok előtt áll nyitva.
Baba és Mackókiállítás nyílt GyőrbenFotók: Krizsán Csaba
Tóth Csilla hozzátette, óvodás kisiskolás csoportok, nyugdíjas klubok érkeznek és az egyetemisták is örömmel barangolják be a kiállítást. A könyvtár mint helyszín pedig jól kapcsolódik a babákhoz és mackókhoz, hiszen mindkettő híd a múlt és a jelen közt.
Mesék és történelmi korok
Keglovich Ferencné Zita, az Országos Bababarátok Egyesületének elnökétől megtudtuk, hogy több mint száz baba látható a kiállításon. Ezek egy része az országos versenyre érkezett pályamunka, 80 porcelánbaba pedig az idei év meghívott vendégének a Táti Porcelánbaba Klubnak az alkotása.
– Egyedülálló egyesület, ahol 20 porcelánbaba készítő alkot Czibuláné Csicsman Erzsébet művészeti vezető irányításával, aki emellett gyémánt koszorús babakészítő mester is.
Az idei év fő témája Jókai és kora volt, ennek megfelelően egy gyönyörű báljelenet a kiállítás nyitó eleme. De Rómeó és Júlia, Hófehérke és a hét törpe, Hamupipőke és a Piroska és a farkas története is megelevenedik a kézzel készített babákon keresztül.
– Fontosnak tartottuk, hogy legyen a gyerekekhez közel álló téma, így van Harry Potter, Rapunzel és Nils Holgersson baba is. Fontos kiemelni, hogy a kiállítók mellett verseny pályamunkákat is láthatunk összesen 8 fő kategóriában. Mackóból idén kevesebb érkezett, viszont a Keszthelyi Babaklub Molnárné Riskó Erzsébet vezetésével számos magyar tájegység népviseleteibe öltözött babát hozott el.
Keglovich Ferencné Zita azt is hozzátette, hogy az országos megmérettetéseken több ízben nyertes babakészítők kaphatják meg a gyémántkoszorús mester címet. Az idei kiállításon 4 ilyen mester munkáit is megcsodálhatják a résztvevők.
Az 28. Országos Baba és Mackókiállítás október 17. és november 15. között tekinthető meg a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltárban (Győr Egyetemtér 1.) Nyitvatartási időben.