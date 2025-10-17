Báloznak a babák a győri egyetemi könyvtárban - fotók

Már a megnyitó előtt tömegek keresték fel az idei Baba és Mackókiállítást a Széchenyi István Egyetem könyvtárában. Elképesztően népszerű a program, amire regisztrált csoportok tucatjai és egyéni látogatók százai érkeznek. Idén különösen látványos történelmi életképek és mesejelenetek várják a közönséget.

Baba és Mackókiállítás nyílt a győri egyetemi könyvtárban. Fotó: Krizsán Csaba

Baba és Mackókiállítás a győri könyvtárban

Immár 28. alkalommal rendezik meg az Országos Baba és Mackókiállítást, amelynek évek óta a Széchenyi István Egyetem könyvtára ad otthont.

– Már az idei kiállítás szervezésének kezdete előtt számos email-t és telefonhívást kaptunk érdeklődőktől, hogy mikor érkeznek a babák, mert nem szeretnének lemaradni – mondta el Tóth Csilla a könyvtár igazgatója.