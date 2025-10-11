Előadás
Állatvédelem rendőröktől, a csornai kisiskolások a bántalmazásról is tanultak
A gyerekek tanulságos eseteken keresztül kaptak hasznos információkat.
A Csornai Széchenyi István Általános Iskola és a Rábapordányi Általános Iskola alsó tagozatos diákjaihoz látogatott el a Csornai Rendőrkapitányság bűnmegelőzési kiemelt főelőadója október első hetében. A fiatalok interaktív foglalkozáson ismerkedhettek meg az állatok védelmének fontosságával –írja a police.hu.
Kollégáik a tájékoztatók során példákkal hangsúlyozták az állattartás 7 legfontosabb szabályát, valamint fokozottan hangsúlyozta az állatok nem megfelelő gondozásának, s bántalmazásának következményeit.
