Állatvédelem rendőröktől, a csornai kisiskolások a bántalmazásról is tanultak

A Csornai Széchenyi István Általános Iskola és a Rábapordányi Általános Iskola alsó tagozatos diákjaihoz látogatott el a Csornai Rendőrkapitányság bűnmegelőzési kiemelt főelőadója október első hetében. A fiatalok interaktív foglalkozáson ismerkedhettek meg az állatok védelmének fontosságával –írja a police.hu.

Forrás: Police.hu

Kollégáik a tájékoztatók során példákkal hangsúlyozták az állattartás 7 legfontosabb szabályát, valamint fokozottan hangsúlyozta az állatok nem megfelelő gondozásának, s bántalmazásának következményeit.