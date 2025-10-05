Állatok világnapja: olvasóink legcukibb fotóit gyűjtöttük össze a tündéri négylábú családtagokról

Szombaton különleges, ha nem a legkülönlegesebb győri kutyákat hoztuk el olvasóinknak, mégpedig extracuki pulikat. Még szeptemberben mutattuk be olvasóinknak azt a bájos belvárosi bandát, amely rojtos, zsinóros vagy éppen raszta szőrével lopta be magát az arra járók szívébe. Kiderült, a pulik rajongói rendszeresen tartanak találkozókat, akkor éppen a győri belvárosban gyűltek össze az ország különböző tájairól. Kattintson a kiemelt szavakra, és lapozza végig a győri pulitalálkozóról készült képeket! Szombaton az Állatok Világnapja alkalmából kaptunk képeket a győri pulisoktól is.