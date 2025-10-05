1 órája
Állatok világnapja: olvasóink legcukibb fotóit gyűjtöttük össze a tündéri négylábú családtagokról
Arra kértük olvasóinkat, mutassák meg cuki fotóikat a házi kedvencükről. Szombaton volt az állatok világnapja, összeállításunkban 40 tündéri felvételt mutatunk a kis kedvencekről.
Az Állatok Világnapja az állatok jogainak és jólétének nemzetközi cselekvési napja. Minden évben október 4-én, Assisi Ferencnek, az állatok védőszentjének ünnepén ünnepelnek. Az Állatok Világnapja mozgalmat számos híresség támogatja és támogatja, arra kértük olvasóinkat, mutassák meg kis kedvenceiket.
Állatok világnapja macskakiállítással
Íme olvasónk legjobb felvételei:
Olvasóink legcukibb fotóit gyűjtöttük össze a tündéri négylábú családtagokrólFotók: olvasói fotók/kisalfold.hu
