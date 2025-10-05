október 5., vasárnap

Aurél névnap

13°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pazar felvételek a kis kedvencekről

3 órája

Állatok világnapja: olvasóink legcukibb fotóit gyűjtöttük össze a tündéri négylábú családtagokról

Címkék#állatok világnapja#olvasói fotók#bájos#kutya#macska

Arra kértük olvasóinkat, mutassák meg cuki fotóikat a házi kedvencükről. Szombaton volt az állatok világnapja, összeállításunkban 40 tündéri felvételt mutatunk a kis kedvencekről.

Kisalföld.hu

Az Állatok Világnapja az állatok jogainak és jólétének nemzetközi cselekvési napja. Minden évben október 4-én, Assisi Ferencnek, az állatok védőszentjének ünnepén ünnepelnek. Az Állatok Világnapja mozgalmat számos híresség támogatja és támogatja, arra kértük olvasóinkat, mutassák meg kis kedvenceiket.

Állatok világnapja kis kedvencek bájos fotó kutya macska nyúl ló macskakiállítás
Állatok világnapja: számtalan felvételt kaptunk olvasóinktól kis házi kedvenceikről. Kutya, macska, nyúl, ló. Olvasóink elkényeztettek minket legjobb fotóikkal.
Forrás: kisalfold.hu / olvasói fotó

Állatok világnapja macskakiállítással

Íme olvasónk legjobb felvételei:

Olvasóink legcukibb fotóit gyűjtöttük össze a tündéri négylábú családtagokról

Fotók: olvasói fotók/kisalfold.hu

Mint ahogy arról portálunkon olvashattak: Az Audi ETO több kézilabdázója négylábú társsal osztja meg otthonát, őket kapta lencsevégre Veronica Kristiansen. A Győri Audi ETO KC Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy a legtöbb csapattag szívében különleges helyet foglalnak el a kutyák.

Szombaton különleges, ha nem a legkülönlegesebb győri kutyákat hoztuk el olvasóinknak, mégpedig extracuki pulikat. Még szeptemberben mutattuk be olvasóinknak azt a bájos belvárosi bandát, amely rojtos, zsinóros vagy éppen raszta szőrével lopta be magát az arra járók szívébe. Kiderült, a pulik rajongói rendszeresen tartanak találkozókat, akkor éppen a győri belvárosban gyűltek össze az ország különböző tájairól. Kattintson a kiemelt szavakra, és lapozza végig a győri pulitalálkozóról készült képeket! Szombaton az Állatok Világnapja alkalmából kaptunk képeket a győri pulisoktól is. 

A hétvégén rendezik a Győri nemzetközi macskakiállítást a Molnár Vid művelődési központban. Tizenkét ország 300 különböző cicáját csodálhatják meg érdeklődők. Fantasztikus fotókat hoztunk a macskakiállítás első napjáról.

Nézze meg a macskakiállítás legjobb fotóit két képgalériában:

A hétvégén rendezték meg a Győri nemzetközi macskakiállítást

Fotók: Molcsányi Máté

Szívmelengető fotókat hoztunk a Győri nemzetközi macskakiállítás első napjáról

Fotók: Molcsányi Máté
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu