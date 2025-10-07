október 7., kedd

Nyugi, Nagyi!

29 perce

A szépkorúakat figyelmeztették a rendőrök Rajkán

Címkék#rajka#rendőrség#nyugdíjas

A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság két éve indította el Nyugi, Nagyi! címmel bűnmegelőzési programját.

Kisalföld.hu
A szépkorúakat figyelmeztették a rendőrök Rajkán

Forrás: police.hu

A szépkorúaknak tartott interaktív formában bűnmegelőzési előadást Pingicer Zsuzsanna rendőr őrnagy és Pápai Gyula rendőr őrnagy idén október 1-én délután Rajkán a Faluházban.

A klubtagok az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzési lehetőségeiről hallhattak hasznos információkat, ajánlásokat. A szakemberek 

  • tájékoztatták a nyugdíjasokat a napjainkban gyakran előforduló internetes és unokázós csalásokról, 
  • felhívták a résztvevők figyelmét a biztonságosabb internethasználatra, 
  • de például arra is, hogy a bankkártyához tartozó PIN-kódot soha ne tartsák a plasztiklappal együtt.

Az előadás keretében fokozott óvatosságra intették a megjelenteket, kiemelték a legfőbb közlekedésbiztonsági szabályokat is, és figyelmezettek a Látni és Látszani elv fontosságára. Az idősek hasznos ismertetőt kaptak a 112-es segélyhívó szám használatáról is - írta a rendőrség honlapján.

 

