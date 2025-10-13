A rajzfilmünnep idén is sok-sok programmal és élménnyel várja a családokat

A Rajzfilmünnep a több tízezer résztvevő számára egyszerre biztosít közösségi és kulturális élményt. Az hazai és határon túli helyszíneken összesen több ezer vetítés, valamint több száz kísérőprogram várja a családokat. A rendezvény egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy minden közösség saját kulturális karakterével gazdagítsa a fesztivál programkínálatát.

Közösségi programok és kulturális élmények

A vetítések mellett a Rajzfilmünnepen gazdag kísérőprogramok is várják a látogatókat. A helyi szervezők színes programokat kínálnak: bábelőadások, rajzversenyek, gyerekkoncertek, néptáncbemutatók és más kulturális események teszik teljessé az élményt. Ezek a rendezvények erősítik a közösségi összetartozást, és színesítik a fesztivál arculatát.

A Rajzfilmünnep minden évben kiemelt figyelmet fordít a magyar animáció legnevesebb alkotóinak, a hazai filmstúdiók legfrissebb produkcióinak, valamint a művészeti egyetemek animációs hallgatóinak bemutatására. A nemzetközi fesztiválválogatásoknak köszönhetően a közönség idén is találkozhat a legkiválóbb hazai és külföldi animációs rövidfilmekkel.