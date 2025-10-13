1 órája
A rajzfilmünnep idén is sok-sok programmal és élménnyel várja a családokat
November 14–16. között immár tizenegyedik alkalommal rendezik meg Magyarország egyik legnagyobb kulturális eseményét, az Országos Rajzfilmünnepet. Az ingyenesen látogatható fesztivál nem egyetlen központi helyszínen zajlik, hanem művelődési házak, könyvtárak, iskolák, óvodák, mozik és más közösségi terek adnak otthont a programoknak. Idén már több mint 500 helyszín csatlakozott a közös ünnephez.
A Rajzfilmünnep a több tízezer résztvevő számára egyszerre biztosít közösségi és kulturális élményt. Az hazai és határon túli helyszíneken összesen több ezer vetítés, valamint több száz kísérőprogram várja a családokat. A rendezvény egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy minden közösség saját kulturális karakterével gazdagítsa a fesztivál programkínálatát.
Közösségi programok és kulturális élmények
A vetítések mellett a Rajzfilmünnepen gazdag kísérőprogramok is várják a látogatókat. A helyi szervezők színes programokat kínálnak: bábelőadások, rajzversenyek, gyerekkoncertek, néptáncbemutatók és más kulturális események teszik teljessé az élményt. Ezek a rendezvények erősítik a közösségi összetartozást, és színesítik a fesztivál arculatát.
A Rajzfilmünnep minden évben kiemelt figyelmet fordít a magyar animáció legnevesebb alkotóinak, a hazai filmstúdiók legfrissebb produkcióinak, valamint a művészeti egyetemek animációs hallgatóinak bemutatására. A nemzetközi fesztiválválogatásoknak köszönhetően a közönség idén is találkozhat a legkiválóbb hazai és külföldi animációs rövidfilmekkel.
Fókuszban az irodalmi adaptációk – Mesék, amelyek életre kelnek a vásznon
Az idei Országos Rajzfilmünnep központi témája az irodalmi adaptációk gazdag világa. A Rajzfilmünnep kínálatában főként olyan animációs filmekkel találkozhat a közönség, amelyek híres irodalmi műveket dolgoznak fel, újra elmesélve klasszikus és kortárs történeteket. Ezek az alkotások nemcsak szórakoztatnak, hanem mélyebb gondolatokra is inspirálnak, közösséget teremtenek, és minden korosztály számára élményt kínálnak. A helyi szervezők ezúttal is szabad kezet kapnak abban, hogy közösségük ízléséhez és igényeihez igazítva alakítsák a vetítési programokat, így a fesztivál mindenhol személyes és közvetlen élménnyé válik.
Fesztiválvédnökök
Az esemény fővédnöke idén is Jankovics Marcell özvegye, Rubovszky Éva, valamint a fesztivál rangját tovább növeli az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság védnöksége.
Magyar Gyermekkultúra Mestere Díj
Az Országos Rajzfilmünnep programjának hagyományos része a Magyar Gyermekkultúra Mestere Díj átadása. A díjjal a gyermekkultúra területén kiemelkedő munkát végző alkotókat ismerik el. A díjazottat idén is a fesztiválhoz csatlakozó intézmények vezetői és képviselői választják meg.
A díj a Zsolnay Porcelánmanufaktúra felajánlása: a műhely legelső gyermekkaraktert ábrázoló, különleges eozinmázas kisplasztikája, a „labdázó kisfiú”.
Országos és határon túli helyszínek
Az Országos Rajzfilmünnep tavaly, 2024-ben országos jelentőségű eseménnyé vált. Az elmúlt években folyamatosan bővült a csatlakozó települések száma, és idén már több mint 500 magyarországi és nemzetközi helyszín kínálja programjait, több száz kísérőeseménnyel kiegészítve a vetítéseket. Az Országos Rajzfilmünnep ezzel országos nagyeseményből globális eseménnyé vált.
További információk és programok. Az XI. Országos Rajzfilmünnep teljes programja, a vetítésre kerülő alkotások, valamint a helyszínek és időpontok részletes és folyamatosan bővülő listája mától megtalálható a rendezvény hivatalos weboldalán: www.rajzfilmunnep.hu.