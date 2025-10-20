október 20., hétfő

Mindent a maga módján

1 órája

A pannonhalmi pincészet figyelemfelhívása - fotó

Kisalföld.hu
A pannonhalmi pincészet figyelemfelhívása - fotó

Fotó: Takács Imre

Egy születésnapi ünnepségen vettem részt egy pincészetben....ahol "figyelemfelhívás" volt olvasható a bolthajtás alatt elhelyezett táblán, amely az egészséges mértékletes borfogyasztásra (is) jóhatással lehet és ha betartjuk az íratlan szabályt, még az egészségünk is javulhat.

Fotó és szöveg: Takács Imre

