A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus Kutatói Pályadíját nyerte el a Széchenyi Egyetem munkatársa

A Magyar Tudományos Akadémia idén már 28. alkalommal hirdette meg a Pedagógus Kutatói Pályadíját, melyet azok kaphatnak meg, akik a közoktatásban tanítanak, és emellett tudományos munkát is végeznek. A cél, hogy elismerjék a tanárok tudományos hozzájárulását, valamint ösztönözzék a kutatás és az oktatás összekapcsolását. Az idei 13 díjazott között van Tóth Kristóf is, a Széchenyi István Egyetem új munkatársa, aki, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium fizikatanáraként nyerte el a díjat. A kitüntetés alapját doktori értekezése adta, amelyben arra kereste a választ, miként lehet a középiskolai tanterembe bevinni a kvantumfizikát, és hogyan juthatnak el a diákok a kvantumszámítások alapjaiig.

Tóth Kristóf, a Széchenyi István Egyetem Matematika és Fizika Tanszékének új munkatársa a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus Kutatói Pályadíjának egyik idei kitüntetettje.

Fotó: Dudás Máté/Széchenyi István Egyetem

„A célom az volt, hogy ne bonyolult képleteken keresztül, hanem jól felépített kísérletekkel és feladatokkal fedeztessük fel a kvantumfizika világát” – magyarázta. Mint mondta, a hagyományos módszerek gyakran kudarcélményt okoznak a diákoknak és a tanároknak is, mert túl sok és túl nehéz jelenséget kell egyszerre megérteni. Hozzátette: a hagyományos oktatás során használt témák félklasszikus modelleket tartalmaznak, amelyek bizonyítottan tévképzetek táptalajai. Ezzel szemben az általa kifejlesztett megközelítés egyetlen, egyszerűen megfigyelhető optikai jelenségből indul ki, és ezen keresztül vezeti be a fiatalokat a kvantumfizika alapjaiba.

Kutatásai során több mint négyszáz diákkal dolgozott együtt, és az eredmények azt mutatták, hogy az új tananyaggal tanulók jelentősen jobban teljesítettek fogalmi megértésben, mint a hagyományos úton haladó társaik – sőt olykor még az egyetemistákat is felülmúlták. „A diákok képesek a legmodernebb tudományos gondolatokat is befogadni, ha érthetően mutatjuk be nekik. A jövő mérnökei és informatikusai így már középiskolás korban találkozhatnak a kvantum-számítástechnikával” – hangsúlyozta.

A fiatal oktató papi és tanári családból származik, pályaválasztását nagymértékben befolyásolta a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium tanulójaként tapasztalt légkör. Már diákként szenvedélyes érdeklődést mutatott a kvantumfizika iránt, egyetemi évei alatt pedig végleg eldőlt, hogy e terület oktatásában szeretne elmélyülni.

Mindig örömet okozott, ha a fizika – különösen kvantumfizika – egyes törvényeit megérthetem. Ezt az örömöt másokkal megosztani hihetetlen felemelő érzés

– vallja.