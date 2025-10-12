Előadások
2 órája
A kertbarátok szakmai napját tartják a győri városházán
A kertbarátok ismét Győr szívében találkoznak.
A Kertészek és Kertbarátok Győri Városi Egyesületének szakmai napját október 14-én kedden, 14 órakor tartják a Városháza dísztermében. Előadás lesz többek között az új károkozókról és az ellenük való védelemről, az idős fákról és a magfogás fortélyairól is.
