A kertbarátok szakmai napját tartják a győri városházán

A kertbarátok ismét Győr szívében találkoznak.

A kertbarátok szakmai napját tartják a győri városházán

A Kertészek és Kertbarátok Győri Városi Egyesületének szakmai napját október 14-én kedden, 14 órakor tartják a Városháza dísztermében. Előadás lesz többek között az új károkozókról és az ellenük való védelemről, az idős fákról és a magfogás fortélyairól is.

