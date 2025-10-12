A gyors cselekvés életet menthet, újraélesztés oktatás Tényőn

A Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda szervezésében csecsemő-, gyermek- és felnőtt újraélesztés oktatásra kerül sor, amely elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt az életmentésről.

Időpont: 2025. október 15. 16.00

Helye: Tényő, Szent István Kultúrház

Oktató: Schlett Péter okleveles ápoló, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Sürgősségi Osztályának vezető ápolója

A programot ajánljuk gyermeket tervező pároknak, várandósoknak, kisgyermekes családoknak, pedagógusoknak, az idősebb korosztály tagjainak.

A program az élethű demonstrációs babákon végzett gyakorlás mellett lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseket tegyenek fel olyan életveszélyes helyzetekben való megfelelő és hatékony cselekvési reakciókról, mint az allergiás reakció, félrenyelés, eszméletvesztés. A rendezvényen elsajátítható ismeretek szakmai és személyes élethelyzetekben is életet menthetnek.