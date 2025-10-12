október 12., vasárnap

Miksa névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elmélet és gyakorlat

40 perce

A gyors cselekvés életet menthet, újraélesztés oktatás Tényőn

Címkék#Újraélesztés#család#ismeretek#baba#program

Kisalföld.hu

A Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda szervezésében csecsemő-, gyermek- és felnőtt újraélesztés oktatásra kerül sor, amely elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt az életmentésről.

 

Időpont: 2025. október 15. 16.00

Helye: Tényő, Szent István Kultúrház

Oktató: Schlett Péter okleveles ápoló, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Sürgősségi Osztályának vezető ápolója

A programot ajánljuk gyermeket tervező pároknak, várandósoknak, kisgyermekes családoknak, pedagógusoknak, az idősebb korosztály tagjainak.

A program az élethű demonstrációs babákon végzett gyakorlás mellett lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseket tegyenek fel olyan életveszélyes helyzetekben való megfelelő és hatékony cselekvési reakciókról, mint az allergiás reakció, félrenyelés, eszméletvesztés. A rendezvényen elsajátítható ismeretek szakmai és személyes élethelyzetekben is életet menthetnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu