Találkozó
1 órája
A bezenyei laktanya volt lakói találkoztak
Olvasónk küldte a különleges levelet.
Forrás: Pintér Zoltán
40 évvel ezelőtt szereltek le, ezen apropóból jöttek össze szombaton. Parancsnokaik, akik a képen középen láthatóak: Juránovics Károly alezredes, századparancsnok, Remport László százados, technikai parancsnok helyettes, Fenyvesi László törzszászlós szolgálat vezető, Sándor Ferenc alezredes, technikai parancsnok.
Remek hangulatú napot töltöttek együtt.
Szöveg és fotó: Pintér Zoltán
