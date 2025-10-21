október 21., kedd

Találkozó

1 órája

A bezenyei laktanya volt lakói találkoztak

Olvasónk küldte a különleges levelet.

Kisalföld.hu
A bezenyei laktanya volt lakói találkoztak

Forrás: Pintér Zoltán 

40 évvel ezelőtt szereltek le, ezen apropóból jöttek össze szombaton. Parancsnokaik, akik a képen középen láthatóak: Juránovics Károly alezredes, századparancsnok, Remport László százados, technikai parancsnok helyettes, Fenyvesi László törzszászlós szolgálat vezető, Sándor Ferenc alezredes, technikai parancsnok.

Remek hangulatú napot töltöttek együtt.

Szöveg és fotó: Pintér Zoltán 

 

