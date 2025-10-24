Az '56- os forradalom fagylaltba zárva - Hatalmas sikert aratott a négy győri különlegesség - fotók

A győriek és Győr környékiek már jól tudják, hogy ha betérnek a Lufi Fagyizóba, ott bizony igazi fagylaltkülönlegességekkel kényeztethetik magukat. Felsődiósi István jövő héten utazik Olaszországba, hogy megmérettesse magát a világ legjobb fagylaltkészítői között. A verseny előtt, kreatív gyakorlásként viszont még négy olyan fagylaltot alkotott meg az '56-os forradalom témájára, amitől mindenkinek leesett az álla.

Négy különleges fagylalttal készült az '56-os forradalom évfordulójára Felsődiósi István. Minden gombócban ott az emlékezés.

Az '56-os forradalom fagylaltba zárva

A megye fagyija és a különleges fagylaltok éjszakája után is meg tudja még lepni a vendégeket a Lufi Fagyizó. A forradalmi fagyik még a vártnál is nagyobb sikernek örvendtek, már a pultba kerülésük első napján.

– Kapunk megkeresést születésnapokra is, ilyenkor mindig megkérdezem a megrendelőt, hogy milyen az ünnepelt személyisége és ezt próbálom megragadni ízekben. Az 1956-os forradalom emlékére készült fagyiknál is a szabadságharchoz kapcsolódó érzelmeket gondolatokat próbáltam kifejezni ízekben – mondta el Felsődiósi István fagylaltmester. – Az ihlet maga nagyon hirtelen jött és utána finomítottam még az elképzeléseket. Igyekeztem, hogy minden gombócban ott legyen az emlékezés.