Visszatér a közönségkedvenc

1 órája

Az '56- os forradalom fagylaltba zárva - Hatalmas sikert aratott a négy győri különlegesség - fotók

Fagyiként álmodták újra az '56-os forradalmat. Négy különleges íz a győri Lufi Fagyizóban már a nemzeti ünnep napján hatalmas siker volt.

Dániel Viktória

A győriek és Győr környékiek már jól tudják, hogy ha betérnek a Lufi Fagyizóba, ott bizony igazi fagylaltkülönlegességekkel kényeztethetik magukat. Felsődiósi István jövő héten utazik Olaszországba, hogy megmérettesse magát a világ legjobb fagylaltkészítői között. A verseny előtt, kreatív gyakorlásként viszont még négy olyan fagylaltot alkotott meg az '56-os forradalom témájára, amitől mindenkinek leesett az álla.

'56-os forradalom
Négy különleges fagylalttal készült az '56-os forradalom évfordulójára Felsődiósi István. Minden gombócban ott az emlékezés.
Fotó: Krizsán Csaba

Az '56-os forradalom fagylaltba zárva

A megye fagyija és a különleges fagylaltok éjszakája után is meg tudja még lepni a vendégeket a Lufi Fagyizó. A forradalmi fagyik még a vártnál is nagyobb sikernek örvendtek, már a pultba kerülésük első napján.

– Kapunk megkeresést születésnapokra is, ilyenkor mindig megkérdezem a megrendelőt, hogy milyen az ünnepelt személyisége és ezt próbálom megragadni ízekben. Az 1956-os forradalom emlékére készült fagyiknál is a szabadságharchoz kapcsolódó érzelmeket gondolatokat próbáltam kifejezni ízekben – mondta el Felsődiósi István fagylaltmester. – Az ihlet maga nagyon hirtelen jött és utána finomítottam még az elképzeléseket. Igyekeztem, hogy minden gombócban ott legyen az emlékezés.

Forradalmi fagylaltkülönlegességek a Lufi Fagyizóban

Fotók: Krizsán Csaba és Lufi Fagyizó
A négy fagylalt különlegesség már az első napon hatalmas sikert aratott. Minden íz a szabadságharc más-más aspektusát szimbolizálja.
Forrás: Lufi Fagyizó

56 ízei és jelentésük

Természetesen nem csupán találomra születtek meg az 56-os forradalmat szimbolizáló fagylaltok. Minden íznek meg van a maga szerepe, hogy milyen hangulatot, gondolatot vagy eszmeiséget szimbolizál.

  •  Szabadság íz – avagy 56 csepp remény: A dió fagyi lépesméz és a diós grillázs szimbolizálja a múltat és a hagyományokat, a mangós, a kékszőlős fagyi füstölt chilis paprikával pedig a forradalom merészségét és a reményt mutatja be. A  csili füstössége pedig a harcok drámai pillanataira emlékeztet.
  •  Lángoló lelkek: - Sós karamell a kor hétköznapjainak keserűségét hozza el, a kávékrém az ébredés, a bazsalikomos málna a forradalmi felpezsdülés, a Bourbon vaníliakrém szegfűborssal pedig a tradíciók szimbóluma.
  • Tüzes forradalom: - Ebben a fagyiban a sós mandula és a tökmag a nép ereje, a pisztácia pedig a nemzeti büszkeség míg a ropogós cseresznye a remény és az erő.
  • Erő és remény – ízek, melyek túlélnek mindent!: a portói borban egyszerre van ott a fájdalom és a bizakodás, a keserű csokoládé a küzdelmekben elszenvedett veszteségekre emlékeztet, ugyanakkor az égetett mogyorókban ott az ellenállók kitartása és keménysége, a menta és lime pedig a forradalom fényes a szabadságharc fénye a szabadságvágy és a felszabadulás.

A '56-os forradalmi fagylaltokat vasárnap a készlet erejéig lehet megkóstolni a Lufi Fagyizóban. Ezentúl pedig minden hétvégén tematikus kínálattal várják majd a vendégeket.

Azt is elárulták, hogy Márton-napra visszatér a közönség kedvenc libamájas fagyi, egészen merész ízpárosításokkal. A részletekért érdemes figyelni a fagyizó Facebook oldalát, mert ettől mindenki megnyalja a szája szélét.

 

