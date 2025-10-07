október 7., kedd

Összejövetel

1 órája

55 éves általános iskolai találkozó Ménfőcsanakon

Kisalföld.hu

55 éves általános iskolai találkozóját tartotta a ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola 1970-ben végzett 8/A osztálya. A jó hangulatú vacsorán örömmel találkoztak, beszélgettek, emlékeztek tanáraikra, osztálytársaikra. Elsős tanítónénijük, Csehy Józsefné Liza néni a kora miatt már nem tudott köztük lenni, de szeretettel emlegették és jó egészséget kívánnak neki!

Szöveg és fotó: Teréz Schererné Csécs

 

 

