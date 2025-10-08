50 éves osztálytalálkozó Sopronban

„5o” éves osztálytalálkozót ünnepeltek 2025 szeptember 20-án a Soproni Széchenyi István Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola 1975-ben érettségizett diákjai. Az iskolában megemlékeztek elhunyt osztályfőnökükről és elhunyt osztálytársaikról. Nagyon jó hangulatban telt az osztályfőnöki óra, utána pedig a Deák Étteremben vacsoráztak és folytatták a kötetlen beszélgetést. Jó volt találkozni ezen a kerek évfordulón!

Szöveg és fotó: Horváth Antalné