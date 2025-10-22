35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia: igaz tehetségek versenyeztek Győrben - videó

A Győri Regionális Válogatóra számos városból – többek között Győrből, Esztergomból és Szentgotthárdról – pályáztak fiatal tehetségek. A diákok négy tudományterületen (gépész– villamos, informatika, orvos–biológia–kémia, valamint matematika–fizika–környezetvédelem) versenyeztek, a Széchenyi István Egyetem oktatóiból és a térség vállalataiból álló szakmai zsűri előtt a Mobilis Interaktív Élményközpontban.

A regionális válogató során a zsűri a legkreatívabb és leginnovatívabb diákprojekteket díjazta. A legjobb 12 pályázat jutott tovább az országos fordulóba, ahol a nyertesek több mint 5 millió forint összdíjazásban részesülhetnek, és akár 100 plusz felvételi pontot is szerezhetnek.

Az eseményen részt vett Lőrincz Gergő, a Széchenyi István Egyetem szolgáltatási- és brandigazgatója, Dr. Dőry Tibor, a Magyar Innovációs Szövetség regionális igazgatója, Keszthelyi Bernadett, a Mobilis Interaktív Élményközpont ügyvezetője.

Minden szekcióhoz külön szakmai zsűri tartozott, amelyet a Széchenyi István Egyetem elismert oktatói, kutatói és a térség vezető vállalatainak szakértői alkottak.

A Győri Regionális Válogatón a projektek poszteres formában kerültek bemutatásra, a zsűri ezek közül a legkreatívabb és leginnovatívabb ötleteket kereste és díjazta. A rendezvényt Dr. Dőry Tibor a Magyar Innovációs Szövetség regionális igazgatója nyitotta meg, majd Prof. Dr. Birkner Zoltán a MISZ társelnöke, Keszthelyi Bernadett a Mobilis Interaktív Élményközpont ügyvezetője és Lőrincz Gergő a Széchenyi István Egyetem szolgáltatási- és brandigazgatója is köszöntötte a pályázó diákokat.

Az eredményhirdetés előtt, a diákok egy pályaorientációs kerekasztal beszélgetésen is részt vehettek, amelynek célja a különböző karrierutak és az innováció szerepének bemutatása volt a középiskolás diákok számára. Fókuszban a járműipar kihívásai voltak, illetve, hogy milyen innovatív álláshelyeket és projekteket kínálnak a vállalkozások, KKV-k.

A győri válogató végén számos díj (1., 2., 3. helyezés) került kiosztásra, akik automatikusan az országos verseny 2. fordulójába jutottak. A legsikeresebb projektek ötletes és a valós életből vett problémákra kerestek megoldási hasznosítást a diákok. Többek között például veszélyhelyzet-elemzésre Intelligens drónrendszert dolgozott ki Winkler László és Cserép Zoltán Győző, ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulói, akik Szombathelyről érkeztek. Különdíjjal jutalmazta a zsűri Bokros Gergelyt és Erdei Botondot, az Esztergomi SZC Bottyán János Technikum tanulóit, akik az ÚjraÚton - mozgáskorlátozottak számára, könnyen kezelhető segédeszközt fejlesztik.