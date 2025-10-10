220 felett a trambulinon - a Neoton és a Roy & Adam a legifjabb városunkban

Pénteken este Lébénybe érkezett a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertek programsorozata, Neoton és a Roy & Adam koncerteztek. Igazi legendák szórakoztatták a közönséget, csodás környezetben, a Szent Jakab templom előtti téren felállított színpadon. A Szerencsejáték Zrt. a hatoslottó megújulását ünnepli a több mit nyolcvan állomásos koncertsorozattal. Csepregi Éva interjút is adott a kisalfold.hu-nak.

Fotó: Kerekes István

Kiderül, hogy mi a titka a Neotonnak, mely dalok nem hiányozhatnak egy koncertről és melyek Csepregi Éva személyes kedvencei.

A két fellépő zenekart köszöntötte Nagy István agrárminiszter és Nátz Miklós lébényi polgármester, ajándékkal is kedveskedve a vendégeknek.

Tekintse meg a rendezvényen készült fotógalériánkat: