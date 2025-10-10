október 11., szombat

Brigitta névnap

13°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerencsekoncertek

1 órája

220 felett a trambulinon - a Neoton és a Roy & Adam a legifjabb városunkban

Címkék#Szerencsejáték Zrt#Neoton#Szerencsekoncertek#Roy & Adam#programsorozat

A Neoton és a Roy & Adam szórakoztatta a közönséget a Szerencsekoncertek című programsorozat lébényi állomásán. Megtelt a Szent Jakab előtti tér, még Szolnokról is érkeztek a legendás Neoton fellépésére.

Mészely Réka

Pénteken este Lébénybe érkezett a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertek programsorozata, Neoton és a Roy & Adam koncerteztek. Igazi legendák szórakoztatták a közönséget,  csodás környezetben, a Szent Jakab templom előtti téren felállított színpadon. A Szerencsejáték Zrt. a hatoslottó megújulását ünnepli a több mit nyolcvan állomásos koncertsorozattal. Csepregi Éva interjút is adott a kisalfold.hu-nak.

Fotó: Kerekes István

Kiderül, hogy mi a titka a Neotonnak, mely dalok nem hiányozhatnak egy koncertről és melyek Csepregi Éva személyes kedvencei.

A két fellépő zenekart köszöntötte Nagy István agrárminiszter és Nátz Miklós lébényi polgármester, ajándékkal is kedveskedve a vendégeknek.

Tekintse meg a rendezvényen készült fotógalériánkat:

220 felett a trambulinon - a Neoton és a Roy & Adam a legifjabb városunkban

Fotók: Kerekes István

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu