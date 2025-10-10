1 órája
220 felett a trambulinon - a Neoton és a Roy & Adam a legifjabb városunkban
A Neoton és a Roy & Adam szórakoztatta a közönséget a Szerencsekoncertek című programsorozat lébényi állomásán. Megtelt a Szent Jakab előtti tér, még Szolnokról is érkeztek a legendás Neoton fellépésére.
Pénteken este Lébénybe érkezett a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertek programsorozata, Neoton és a Roy & Adam koncerteztek. Igazi legendák szórakoztatták a közönséget, csodás környezetben, a Szent Jakab templom előtti téren felállított színpadon. A Szerencsejáték Zrt. a hatoslottó megújulását ünnepli a több mit nyolcvan állomásos koncertsorozattal. Csepregi Éva interjút is adott a kisalfold.hu-nak.
Kiderül, hogy mi a titka a Neotonnak, mely dalok nem hiányozhatnak egy koncertről és melyek Csepregi Éva személyes kedvencei.
A két fellépő zenekart köszöntötte Nagy István agrárminiszter és Nátz Miklós lébényi polgármester, ajándékkal is kedveskedve a vendégeknek.
Tekintse meg a rendezvényen készült fotógalériánkat:
Fotók: Kerekes István