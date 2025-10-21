Összefoglaló
21 galériában mutatjuk a hétvége legjobb pillanatait Győr-Moson-Sopronból
Galériás összefoglalónk a hétvégéről.
Beteg gyerekek a gyógyulás útjára léptek Roxyval, a világjáró kutyával
Megtartotta új mesejátéka főpróbáját a Vaskakas BábszínházFotók: Molcsányi Máté
Megnyílt az idei győri Őszi TárlatFotók: Molcsányi Máté
Motherson Mosonmagyaróvári KC - O.F.N. IoniasFotók: Kerekes István
MVM-Sopron Félmaraton – Európa FutásFotók: Rombai Péter
Sanyi, az Arrabona legendás cipésze új helyen javítFotók: Krizsán Csaba
Beauty Day: fodrászok és sminkesek versenyeztek GyőrbenFotók: Molcsányi Máté
Szívmelengető fotókat hoztunk a Győri nemzetközi macskakiállítás első napjárólFotók: Molcsányi Máté
Befutó és díjátadó az MVM-Sopron Félmaraton – Európa FutásonFotók: Rombai Péter
Sok-sok fotót hoztunk a győri terménypiacrólFotók: Krizsán Csaba
Gyirmót II-Kapuvár, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Molcsányi Máté
Győri Audi ETO KC - Gloria BistritaFotók: Molcsányi Máté
A hétvégén rendezték meg a Győri nemzetközi macskakiállítástFotók: Molcsányi Máté
Olvasóink legcukibb fotóit gyűjtöttük össze a tündéri négylábú családtagokrólFotók: olvasói fotók/kisalfold.hu
Csornán lépett fel Hobo és Takáts TamásFotók: Molcsányi Máté
Civil nap Mosonmagyaróváron: az önkénteseket és mecénásokat ismerték elFotók: Kerekes István
Adományok segítségül: állatok világnapja a győri menhelyenFotók: Molcsányi Máté
Ioniasz–Motherson-MKC női kézilabda EL-selejtező, visszavágóFotók: Kerekes István
Mezőgazdasági gép okozott súlyos sérülést CirákonFotók: Beledi és répcelaki tűzoltóság
DAC 1912-Győrújbarát II vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Molcsányi Máté
Mellrák elleni séta Mosonmagyaróváron, rózsaszín lufikkal hívták fel a figyelmet a szűrések fontosságáraFotók: Kerekes István
