Összefoglaló

32 perce

21 galériában mutatjuk a hétvége legjobb pillanatait Győr-Moson-Sopronból

Címkék#galéria#összefoglaló#hétvége

Galériás összefoglalónk a hétvégéről.

Kisalföld.hu

Beteg gyerekek a gyógyulás útjára léptek Roxyval, a világjáró kutyával

Megtartotta új mesejátéka főpróbáját a Vaskakas Bábszínház

Fotók: Molcsányi Máté

Megnyílt az idei győri Őszi Tárlat

Fotók: Molcsányi Máté

Motherson Mosonmagyaróvári KC - O.F.N. Ionias

Fotók: Kerekes István

MVM-Sopron Félmaraton – Európa Futás

Fotók: Rombai Péter

Sanyi, az Arrabona legendás cipésze új helyen javít

Fotók: Krizsán Csaba

Beauty Day: fodrászok és sminkesek versenyeztek Győrben

Fotók: Molcsányi Máté

Szívmelengető fotókat hoztunk a Győri nemzetközi macskakiállítás első napjáról

Fotók: Molcsányi Máté

Befutó és díjátadó az MVM-Sopron Félmaraton – Európa Futáson

Fotók: Rombai Péter

Sok-sok fotót hoztunk a győri terménypiacról

Fotók: Krizsán Csaba

Gyirmót II-Kapuvár, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Molcsányi Máté

Győri Audi ETO KC - Gloria Bistrita

Fotók: Molcsányi Máté

A hétvégén rendezték meg a Győri nemzetközi macskakiállítást

Fotók: Molcsányi Máté

Olvasóink legcukibb fotóit gyűjtöttük össze a tündéri négylábú családtagokról

Fotók: olvasói fotók/kisalfold.hu

Csornán lépett fel Hobo és Takáts Tamás

Fotók: Molcsányi Máté

Civil nap Mosonmagyaróváron: az önkénteseket és mecénásokat ismerték el

Fotók: Kerekes István

Adományok segítségül: állatok világnapja a győri menhelyen

Fotók: Molcsányi Máté

Ioniasz–Motherson-MKC női kézilabda EL-selejtező, visszavágó

Fotók: Kerekes István

Mezőgazdasági gép okozott súlyos sérülést Cirákon

Fotók: Beledi és répcelaki tűzoltóság

DAC 1912-Győrújbarát II vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Molcsányi Máté

Mellrák elleni séta Mosonmagyaróváron, rózsaszín lufikkal hívták fel a figyelmet a szűrések fontosságára

Fotók: Kerekes István

 

