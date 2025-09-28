Tájékoztatás
2 órája
Ekkor lehet Nagyszentjánoson kerti hulladékot égetni
Ekkor lehetséges a zöldhulladék égetése Nagyszentjánoson.
A nagyszentjánosi önkormányzat tájékoztatást adott ki arról, mely napokon lehetséges a zöldhulladék égetése.
November 14-ig hétfőn és pénteken égetni kizárólag 12 és 18 óra között lehet.
- Az égetés egy alkalommal maximum 2 órán keresztül tarthat.
- Amennyiben a Katasztrófavédelem tűzgyújtási tilalmat rendel el, abban az esetben az égetés tilos!
- A zöldhulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető.
- Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, légszennyező és bűzös segédanyag – különösképpen benzin, gázolaj – nem használható.
- Tilos a zöldhulladék égetése párás, ködös, esős időben, valamint erős szél esetén.
- Közterületen zöldhulladék égetése tilos!
Tudta? A legjobb komposztálni a kerti zöldhulladékot!
Bálint gazda tanácsai:
A komposztálásról itt olvashat bővebben
