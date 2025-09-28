szeptember 28., vasárnap

Tájékoztatás

2 órája

Ekkor lehet Nagyszentjánoson kerti hulladékot égetni

Címkék#hétő#önkormányzat#zöldhulladék

Ekkor lehetséges a zöldhulladék égetése Nagyszentjánoson.

Kisalföld.hu

A nagyszentjánosi önkormányzat tájékoztatást adott ki arról, mely napokon lehetséges a zöldhulladék égetése. 

November 14-ig hétfőn és pénteken égetni kizárólag 12 és 18 óra között lehet. 

zöldhulladék
Akár milliós büntetéssel is járhat a zöldhulladék illegális égetése.
Fotó: Shutterstock
  • Az égetés egy alkalommal maximum 2 órán keresztül tarthat. 
  • Amennyiben a Katasztrófavédelem tűzgyújtási tilalmat rendel el, abban az esetben az égetés tilos! 
  • A zöldhulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető. 
  • Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, légszennyező és bűzös segédanyag – különösképpen benzin, gázolaj – nem használható. 
  • Tilos a zöldhulladék égetése párás, ködös, esős időben, valamint erős szél esetén. 
  • Közterületen zöldhulladék égetése tilos! 

Tudta? A legjobb komposztálni a kerti zöldhulladékot!

Bálint gazda tanácsai:

A komposztálásról itt olvashat bővebben

 

