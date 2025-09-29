Viharok nyomán - Elkerültek minket az óriási, órákon át tartó villámlások

Mondhatni ezt megúsztuk, mert Győr-Moson-Sopront azért elkerülték a „nagyok”, a földrajzi megoszlás szerint azok Pest, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Csongrád-Csanád vármegyéket, továbbá Budapest, Debrecen, Hajdúszoboszló, Szeged, Gyál, Szentendre, Székesfehérvár, Vecsés, Hódmezővásárhely városokat sújtotta leginkább. Az idei nyári viharszezon súlyos károkkal végződött az országban.

Viharok nyomán - aktív volt a nyári időszak a biztosítóknál, május és szeptember között mintegy százezer kárbejelentés érkezett hozzájuk országosan.

Fotó: Illusztráció / Forrás: MTI

Ahogyan azt olvasni lehetett: aktív volt a nyári időszak a biztosítóknál, május és szeptember között mintegy százezer kárbejelentés érkezett hozzájuk. Bár azt is hozzátették: az összesítésben nincsenek benne a mezőgazdasági károk, valamint az ipari létesítményekben és közintézményekben keletkezettek sem.

Az intenzitás és az erő viszont szerencsére hiányzott.

Viharok: villámlások, villámárvizek

Ez akkor is nagyon magas adat, a statisztikában pedig az is olvasható: az elmúlt három évet nézve 2023 azonos időszakában volt utoljára hasonló nagyságú kár hazánkban. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, vármegyénket nézve biztosan. Ha jól végiggondoljuk a nyáron egy-két nagyobb vihar sújtotta csak térségünket. Elkerültek minket az óriási, órákon át tartó villámlások, a pillanatok alatt kialakult villámárvizek. A legtöbb kárt egyébként pont a villámcsalások okozták az országban.

Régiónkban is voltak azért események, több helyen fákat és villanyvezetékeket tépázott meg, szórta villámjait, és ahogy lapunkban írtuk, többször hullott jégeső is térségünkbe. Az intenzitás és az erő viszont szerencsére hiányzott.

A globális klímaváltozás okozta extrém időjárási jelenségek ugyan ma is jelen vannak, de idén nyáron ez valamiért szerencsésebben jött ki a régiónkban. Bízzunk benne, így lesz ez a jövőben is.



