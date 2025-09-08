1 órája
Olvasói fotókon mutatjuk a holdfogyatkozást és a vérholdat
Közösségi oldalunkon kértünk olvasóinktól fotókat. A vérholdról és a holdfogyatkozásról számos kép érkezett.
Hat év után újra teljes holdfogyatkozásban gyönyörködhettünk. Győrben és környékén árnyalta a képet, hogy a felhők miatt sok helyen nem láthattuk a különleges és ritka jelenséget, a vérholdat. Olvasói fotókon mutatjuk az éjszakai csodát.
Vérhold a horizonton
Vasárnap éjszaka rögtön holdkeltekor több olvasónk is küldött fotókat a jelenségről, a vérholdról.
Vasárnap vérhold kel fel a horizonton, ekkor nézz fel az égre
Mosonmagyaróvári olvasónk, Bíró Dóra ennyit fűzött hozzá:
Az északnyugati országrészben a vérholdból sajnos csak ennyi volt látható.
Egyik kommentelő ezt írta még este, ekkor még bizakodva, hogy elvonulnak a felhők a város felett:
Győrbe se látni még a holdat sem egyenlőre, pedig várjuk még hátha kibújik a felhők mögül.
Máris mutatjuk: