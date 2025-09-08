szeptember 8., hétfő

Felhők

1 órája

Olvasói fotókon mutatjuk a holdfogyatkozást és a vérholdat

Címkék#holdfogyatkozás#vérhold#felhő

Közösségi oldalunkon kértünk olvasóinktól fotókat. A vérholdról és a holdfogyatkozásról számos kép érkezett.

Kisalföld.hu

Hat év után újra teljes holdfogyatkozásban gyönyörködhettünk. Győrben és környékén árnyalta a képet, hogy a felhők miatt sok helyen nem láthattuk a különleges és ritka jelenséget, a vérholdat. Olvasói fotókon mutatjuk az éjszakai csodát.

vérhold
A holdfogyatkozás miatt a vérhold is felbukkant a Kisalföldön. Fotó: Bíró Dóra - olvasó

Vérhold a horizonton

Vasárnap éjszaka rögtön holdkeltekor több olvasónk is küldött fotókat a jelenségről, a vérholdról. 

Mosonmagyaróvári olvasónk, Bíró Dóra ennyit fűzött hozzá:

Az északnyugati országrészben a vérholdból sajnos csak ennyi volt látható. 

Ennyi látszott a holdfogyatkozásból Mosonmagyaróváron. Fotó: Bíró Dóra - olvasó

Egyik kommentelő ezt írta még este, ekkor még bizakodva, hogy elvonulnak a felhők a város felett:

Győrbe se látni még a holdat sem egyenlőre, pedig várjuk még hátha kibújik a felhők mögül. 

Máris mutatjuk:

Holdfogyatkozás és vérhold olvasói szemmel

