Olvasói fotókon mutatjuk a holdfogyatkozást és a vérholdat

Hat év után újra teljes holdfogyatkozásban gyönyörködhettünk. Győrben és környékén árnyalta a képet, hogy a felhők miatt sok helyen nem láthattuk a különleges és ritka jelenséget, a vérholdat. Olvasói fotókon mutatjuk az éjszakai csodát.

A holdfogyatkozás miatt a vérhold is felbukkant a Kisalföldön. Fotó: Bíró Dóra - olvasó

Vérhold a horizonton

Vasárnap éjszaka rögtön holdkeltekor több olvasónk is küldött fotókat a jelenségről, a vérholdról.