Meglepetés

59 perce

Különleges játékok a premier előtt a Vaskakas Bábszínházban

Az idei évad első premierjére különleges meglepetéssel készül a Vaskakas Bábszínház társulata.

Kisalföld.hu

Október 5-én vasárnap a Tücsök panzió című új bemutatóval nyitja meg az idei évadot a Vaskakas Bábszínház. 

A Vaskakas Bábszínház különleges programmal készül idei első premierjére. Már az el
A  Vaskakas Bábszínház különleges programmal készül idei első premierjére. Az előadás előtt a játéktéren szerezhetnek értékes élményekre váltható karkötőt a gyerekek.
Forrás: Vaskakas Bábszínház

Kivel házasodik a tücsök?

A társulat nemrég mutatta be, hogy milyen újdonságokkal készül a 20256/26-os évadra. Október első hétvégéjén rögtön érkezik is az első premier. Az alapötlet két népdalra, a Házasodik a tücsök témájú gyerekdal két verziójára épít: két tücsök van tehát, akik egymásról mit sem tudva, a „csúf bogarakat” meg nem hívva, titokban frigyre szeretnének lépni, ki léggyel, ki szúnyoggal…. ebből lesz a bonyodalom, mely egy valódi vígjátéki helyzetet teremt. 

A bábszínház ezzel a darabbal szeretne az őszi borongásban finom mosolyt, illedelmes kacagást, esetleg fékevesztett hahotát előidézni.

 Az előadás író-dramaturgja Pass Andrea, aki Győr város szülötte és a Bábszínház művészeti tanácsadója.

Vaskakas játékok 

A Vaskakas dupla élménnyel készül a nagy napra az „Ajánljuk magunkat” évadnyitó matiné és közönségcsalogató játék keretében: a bemutatót megelőző másfél órában lezárják az előttük lévő Czuczor Gergely utcát és az az ott felállított tematikus sátrakban – melyek egy-egy új ill. bérletben játszott előadáshoz kapcsolódnak - saját készítésű játékokkal várják a gyerekeket.

A játéktér október 5-én tehát már 9.30-tól várja a gyerekeket, ahová azért is érdemes ellátogatni, mert egy extra meglepetéssel is kedveskedik a Társulat: már itt meg lehet szerezni az évad első karkötőjét, mellyel a már 8. éve működő Vaskakas Titkos Társaság (VTT) tagjai lehetnek.

Több karkötő, több élmény

A VTT keretében az eddigi években 3 ill. 4 karkötőt lehetett összegyűjteni – melyeket az aktuális évad adott bemutató előadásain kaptak a gyerekek. Mindkét esetben meghatározott élmények közül lehetett választani – de csak egyet - mellyel gyerekek színházi tapasztalatot, kulisszatitkokat, a társulattal közös emlékeket, élményeket szerezhetnek.

A dupla élmény itt is megjelenik: ez az alkalom attól lesz különleges, hogyha az összes sátorban lévő játékban részt vesznek a gyerekek, akkor ezért egy extra karkötőt kapnak. Amennyiben emellé még további 4 karkötőt gyűjtenek az évad során, akkor nem egy, hanem két élményt is választhatnak a következő évad elején!

Még vannak jegyek

Természetesen ennél több karkötőt is lehet gyűjteni, tehát ha az 5 karkötőn felül meglesz további 3 vagy 4, akkor lehetőség lesz még választani az adott élmények közül. Legutóbb például egy fantasztikus királyi pikniken vehettek részt a titkos társaság tagjai.

A Vaskakas Bábszínház várja a kicsiket és nagyokat 2025. október 5-én 9.30 órakor a Czuczor Gergely utcában a játéktéren, majd 11.00 órakor az évadnyitó Tücsök panzió előadásukra, melyre még kaphatóak jegyek a jegy.hu oldalon.

 

