A győri Vaskakas királyi piknikkel várta titkos társaságának tagjait

A Vaskakas Bábszínház 2017-ben indította útjára a Vaskakas Titkos Társaság (VTT) programot azzal a céllal, hogy a színházi előadás mellé további élménnyel is gazdagodhassanak a gyerekek, és személyesen is megismerkedhessenek kedvenc bábművészeikkel. Szombaton 30 gyerek vett részt egy különleges pikniken.

Királyi piknikre válthatták be az évad során gyűjtött karkötőiket a Vaskakas Titkos Társaságánál a gyerekek.

Forrás: Vaskakas Bábszínház

Titkos társaság, titkos piknik

A Vaskakas Titkos Társaság egy olyan kezdeményezés, amelyben a résztvevő gyerekek színházi tapasztalatot, kulisszatitkokat, a társulattal közös emlékeket, élményeket szerezhetnek. A részvételhez más dolguk sincs, mint karkötőket gyűjteni az aktuális évadban VTT jelöléssel ellátott bemutatók előadásain. Az idei évad premierjeit nemrég jelentették be.

Egyike ilyen élményre váltható esemény a színészekkel közös piknik, melyet szombat délután, tartott meg a Bábszínház a győri Radó-szigeten. A helyszínre a Győri városnéző kisvonattal érkezhetett meg a közel 30 gyermek a színészek társaságában.

A szép élmények mellett kis ajándékot is kaptak a résztvevő gyerekek.

Forrás: Vaskakas Bábszínház

A Vaskakas királyi udvara

Az idei koncepciót a királyi udvar hangulata adta, a korhű jelmezekbe öltözött színészek terített asztallal várták a gyerekeket, akik koronát is kaptak, így ők is a Vaskakas Királyi Udvar tagjai lehettek.

A királyi uzsonna elfogyasztása a színészek beavatták a kis résztvevőket a királyi etikett rejtelmeibe: többek között megtanulhattak pukedlizni, megfelelően meghajolni egy méltóság előtt.

Az eseményt a közös játék zárta, ahol a fa-és labdajátékokon át egészen a társasjátékokig együtt játszhattak a bábművészekkel. A gyerekek egy kis ajándékkal és rengeteg élménnyel a szívükben tértek haza a királyi piknikről.