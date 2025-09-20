V8-as amerikai autók vonultak fel Szigetközben – Mutatjuk a bivalyerős gépeket – fotók, videó

Hogy miért jó egy amerikai autó tulajdonosa lenni? Erre a választ a darnózseli Csanádi Ervin adta meg: azért jó, mert jó. Párja, Kiss Zsuzsanna szerint ezzel egy életérzés is jár. Erről meg is bizonyosodhattunk Héderváron, ahol először szerveztek V8-as amerikai autós találkozót: a nyers erő, a szabadság és a jellegzetes hang szimbólumaiból sokat láthattunk, az ötvenes évektől a mai modern járgányokig.

V8 motorok: amerikai autók vonultak fel Szigetközben. Fotó: Kerekes István

V8-asok vonultak fel

Az autórajongók mellett a laikusoknak is tartogatott igazi csodákat a V8-as amerikai autós találkozó Héderváron. A Kont Étterem udvarán sorakoztak fel a nem mindennapi különlegességek: mintha egy hollywoodi filmbe csöppentünk volna.

– A férjem imádja az autókat, nagy álma egy V8-as. Innen jött a gondolat, hogy szervezzünk amerikai autós találkozót, amilyen még a környékünkön nem volt. Nagy meglepetésünkre, már az első alkalomra száz V8-as érkezett az egész országból, sőt Ausztriából és Szlovákiából is. De lehetett látni rally autókat és két Radical versenyautót is. A V8-as autós közösség is a rendezvény mellé állt – emelte ki Kurcsicsné Mayer Éva szervező.

A Darnózselin élő Csanádi Ervin 2008-ban vásárolta az 1965-ös Chevrolet Biscaynet, mely anno Miamiban futott, és 1992-ben hozták Magyarországra.

– Mindig is vonzottak a veteránjárművek. Miskolcon már egy amerikai autós közösség tagja voltam, megfertőződtem már akkor. A Chevrolet Biscaynet négy évig minden hétvégén szépítgettem. Nagyon sok munkaóra eredménye az, ami most látható. Ha vele utazunk, sokan integetnek nekünk– avatott be a karosszérialakatos. Elárulta, most sem unatkozik: most egy 1954-es Chevrolet Pickupon dolgozik.

Visszatérve az életérzésre: Csanádi Ervin és Kiss Zsuzsanna darnózseli otthonát is a hatvanas évek stílusában rendezte be.

Egyébként ahogy láthattunk, sokan "öltöztek össze" autójukkal.

Ahogy tette a lipóti származású, Frauenkirchenben élő Shaffria Ilona, aki egy 1960-as Cadillac volánjánál ült. Családjukban erős szenvedély van az amerikai autók iránt: lánya egy 1959-es Dodget, féje egy 1960-as Pontiacot vezetett.