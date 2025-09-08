szeptember 8., hétfő

Megható sztori - Kisfiút segítettek világra a kisbéri tűzoltók

Címkék#Országos Mentőszolgálat#segítség#szülés

Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán osztotta meg a megható történetet.

Kisalföld.hu

Nem mindennapi szituációban álltak helyt a mentősök. Ezt az üzenetet írta köszönetképpen a szülő:

Tisztelt Országos Mentőszolgálat!

Szeretnék a magam és egész családom nevében köszönetet mondani a kisbéri mentőállomás dolgozóinak, akik 2025.08.10-én délután, otthon világra hozták a kisfiam! 

Hálás vagyok minden mentősért, aki aznap jelen volt ebben a különleges helyzetben!

További sok kitartást kívánok minden kollégájuknak!

- írta a mentősöknek, akik közzé is tették a sorokat a Facebook oldalon.

 

