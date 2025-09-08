Megérkezett
48 perce
Megható sztori - Kisfiút segítettek világra a kisbéri tűzoltók
Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán osztotta meg a megható történetet.
Nem mindennapi szituációban álltak helyt a mentősök. Ezt az üzenetet írta köszönetképpen a szülő:
Tisztelt Országos Mentőszolgálat!
Szeretnék a magam és egész családom nevében köszönetet mondani a kisbéri mentőállomás dolgozóinak, akik 2025.08.10-én délután, otthon világra hozták a kisfiam!
Hálás vagyok minden mentősért, aki aznap jelen volt ebben a különleges helyzetben!
További sok kitartást kívánok minden kollégájuknak!
- írta a mentősöknek, akik közzé is tették a sorokat a Facebook oldalon.
