Megható sztori - Kisfiút segítettek világra a kisbéri tűzoltók

Tisztelt Országos Mentőszolgálat!

Szeretnék a magam és egész családom nevében köszönetet mondani a kisbéri mentőállomás dolgozóinak, akik 2025.08.10-én délután, otthon világra hozták a kisfiam!

Hálás vagyok minden mentősért, aki aznap jelen volt ebben a különleges helyzetben!

További sok kitartást kívánok minden kollégájuknak!