3 órája
Tuti programok várnak a hétvégén, segítünk választani
Egy cikkben gyűjtöttük össze a hétvége legjobb programjait.
Győr
ELŐADÁS
Vers-dal randevú
09. 25., csütörtök, 17.00
Központi könyvtár klubhelyisége
A Vers-dal randevúban „Gyöngy az idő, vándoroljunk...” címmel vetítéssel egybekötött zenés beszélgetést hallhatnak. Vendég: Kokas Éva, a Generációk Művelődési Háza igazgatója, gyöngyékszer-készítő. Házigazda a Hangraforgó.
A rendezvényre a belépés díjtalan!
Az igazságügyi orvostan rövid története
09. 26., péntek, 18.00
Klastrom Szálloda (Zechmeister u. 1.)
A győri bencés öregdiákok egyesülete a félév első összejövetelének keretében dr. Varga Gyula igazságügyi orvos szakértő tart előadást Az igazságügyi orvostan rövid története – Káros szenvedélyek címmel. Az előadás után a szokásos módon kötetlen beszélgetésre nyílik lehetőség.
Zene és szöveg – Felolvasóest Tarján Zsófival
09. 29., hétfő, 18.00
Kisfaludy Károly Könyvtár (Baross Gábor út 4.)
Elena Ferrante Briliáns barátnőm című könyvéből Tarján Zsófi, a Honeybeast együttes énekese olvas fel. A felolvasást csellón kíséri Pethő Marcell.
A rendezvényre a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött! Regisztrálni a könyvtár honlapján lehet.
Hunyadi János – A keresztény hit bajnoka
09. 30., kedd, 17.30
Bezerédj-kastély Művelődési Ház (Győri út 90.)
Horváth Gábor hadtörténész-technikus tart előadást Hunyadi János – A keresztény hit bajnoka címmel.
Az előadás megtekintése ingyenes!
Gyárvárosi Életmód Klub
09. 26., péntek, 17.00
Gyárvárosi Fiókkönyvtár és Közösségi Ház (Külső Árpád u. 6–8.)
Életmódklubba várják az érdeklődőket. Téma: Kenyérsütés otthon – Interaktív beszélgetés praktikákról, ötletekről.
A belépés díjtalan, de könyvtári beiratkozáshoz kötött!
CSALÁDI
Ménfőcsanaki családi sport- és egészségnap
09. 27., szombat, 9.00–12.00
Bezerédj-kastély
Programok a park területén.
Nordic walking. Indulás: 9.30, 10.20, 11.00.
Gyaloglóklub. Indulás: 10.00.
Free Fighter SE – Kyokushin karate
Ugrálóvár, darts, foci, labdazsonglőr, ügyességi fajátékok.
Ergométer, bocsalabda, pingpong, sorverseny.
Egészségügyi programok a kastélyban.
Inbody testösszetétel-mérés. Vércukor- és koleszterinszint-mérés. Prosztata- (PSA-) vizsgálat egy csepp vérből. Csontsűrűség-vizsgálat, látásvizsgálat, hallásvizsgálat, mozgásszervi állapottérkép-szűrés és javaslat, érszűkületmérés. Dietetikai szűrés és tanácsadás. Életvezetési tanácsadás.
További programok:
Jogi tanácsadás sérült gyermeket nevelő családoknak. Hangtálbemutató. Lufihajtogatás és csillámtetoválás. Sajtkóstolás.
SÉTA
Győr a folyók városa – hajós városnézés
09. 27., szombat, 13.30
A GyereGyőrbe Tematikus városnézések és Hajós élményprogramok szeretettel várja vendégeit a turizmus világnapja alkalmából!
Szeressétek meg és fedezzétek fel velünk Ti is Győrt a folyók felől is!
Jegyár: 5500 Ft/fő, 3–10 éves korig: 3500 Ft/fő.
Nők a győri éjszakában – Boszorkányok, furcsaságok, pajzánságok történetei
09. 27., szombat, 15.00
A boszorkányhit, a nőgyűlölet, a XVI–XVIII. század boszorkányperei, az ördöggel való cimborálás dokumentált esetei sokak kíváncsiságát keltették már fel. Egy misztikus világról, megváltozott női szerepekről lebbentjük fel a fátylat dr. Bagi Zoltán Péter, a Győri Városi Levéltár igazgatójának segítségével.
A program részvételi díja: 4500 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus: 4000 Ft.
Chill & Spritz – Egy pohár élvezet a fedélzeten
09. 27., szombat, 17.00
Egy kis kikapcsolódás barátokkal? Randi? Hajózás? Lazulós hétvége? Egy finom ital? Egy jó kis pizza?
Idegenvezetőnk néhány győri sztorival szórakoztat a hajózás közben, az igényes kiszolgálást a River Terrace Club biztosítja, majd a legszebb teraszon fogyaszthatod el a programot követően pizzádat.
A program ára: 7000 Ft.
Mihály-napi barangoló
09. 28., vasárnap, 15.00
Most egy különleges belvárosi sétán Szent Mihály történeteit, jelenlétét kutatjuk.
A séta mottója: Jel nélkül is indulni kell.
A program részvételi díja: 4500 Ft, diák, nyugdíjas, VIP Klub-tag: 4000 Ft.
A programokra előzetes bejelentkezés szükséges!
Jegyvásárlás: https://www.gyeregyorbe.hu, +36-30/294-9174.
Sétahajózás
09. 27., szombat, 17.00
Zátony étterem, kikötő
Kalandozz a Kalandorral. Bejelentkezés 96/338-050-es telefonszámon.
SPORT
Tekerj a zöldbe!
09. 27., szombat, 9.45
Leier Autó Kft., parkoló (Szauter út 9.)
Sörmustra – Méz – Levendula Pannonhalmán
Szeptember 27-én a turizmus világnapját egy kellemes kerékpártúrával ünnepeljük. Programunk kapcsolódik a Pannónia Kincse LEADER Egyesület Nyitott Porták Napjához is.
Találkozó 9.45 órakor a Leier Autó Kft. parkolójában. Indulás 10 órakor. Táv: 38 km.
A részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a [email protected] e-mail-címen kell a telefonszám, név és életkor megadásával. Kérjük, ha valaki nem Győrből jön, írja meg azt is.
A részvétel ingyenes! Ha tetszik a program, akkor 1000 Ft adományt elfogadnak a szervezők, mely a helyszínen átadható. A programról bővebben a Bringa Mánia Győr Facebook-oldalán olvashatnak.
KIÁLLÍTÁS
Illúzió a káosz peremén
09. 26., péntek, 17.00
Kisfaludy Károly Könyvtár (Baross Gábor út 4.)
Illúzió a káosz peremén címmel Csurák Erzsébet képzőművész kiállítása nyílik.
A kiállítást megnyitja Szalkai Károly festőművész.
A kiállítás ingyenesen megtekinthető 2025. október 17-ig, hétköznapokon 13.00–16.00 óráig. Az ettől eltérő időpontban előzetes bejelentkezés alapján látogatható.
Finisszázs – Sírhalomtól a halomsírig | 2.0
09. 28., vasárnap, 15.00
Esterházy-palota (Király utca 17.)
A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum vár minden érdeklődőt a Sírhalomtól a halomsírig | 2.0 – Válogatás a Kisalföld bronz- és vaskori temetkezéseiből című kiállítás zárórendezvényére.
Program:
15.00–15.50
A Kárpát-medence a bronzkorban – Modern biorégészeti eredmények egy antropológus szemszögéből. Előadó: dr. Hajdu Tamás PhD, tanszékvezető egyetemi docens, embertani tanszék, ELTE TTK Biológiai Intézet.
16.00–17.00 Sírhalomtól a halomsírig 2.0 – Válogatás a Kisalföld bronz- és vaskori temetkezéseiből. Kurátori tárlatvezetés Czigány Dávid, Savanyú Bálint és Ujvári Ferenc régészekkel.
A programon való részvétel díjtalan.
EGYÉB
Kreálmánia – Origami workshop
Dúdoló Baba-mama klub
09. 30., kedd, 10.00–12.00
Újvárosi Művelődési Ház (Liget u. 55.)
Énekes foglalkozás várja a babákat szüleikkel keddenként.
Foglalkozásvezető: Radicsné Csőre Andrea
A részvétel ingyenes.
Kosárfonó szakkör
09. 30, kedd, 16.30–19.30
Kosárfonó szakkörre várják az érdeklődőket. A foglalkozást vezeti: Csőre Gáborné.
További információ a 06-96/315-317-es és a 06-20/531-8629-es telefonszámon, illetve az [email protected] e-mail-címen kérhető.
A Generációk Háza programjai
09. 26., péntek
9.00 Szeniorörömtánc haladóknak Michlné Gondán Zsuzsával. Részvételi díj: 1500 Ft/fő.
9.30 Ringató foglalkozás. Részvételi díj: 2500 Ft/család/alkalom, testvérnek díjmentes!
11.00 Szeniorörömtánc kezdőknek Michlné Gondán Zsuzsával. Részvételi díj: 1500 Ft/fő.
15.30 Makettezőklub. Foglalkozásvezető: Pércsy Gábor. Bővebb információ: 70/451-0562,
pé[email protected].
16:00 Musical Kurzus ZsigmondLala Énekstúdió szervezésében - bővebben: 30/177-6255,
[email protected]
17.00 Gyöngyhalászok – a Győri Antológia Közössége irodalmi estje. Vendég: Baranyi Ferenc
Kossuth-díjas költő, író, műfordító és Jóna Dávid költő, az Art’húr Irodalmi Kávéház vezetője.
A részvétel ingyenes!
09. 27., szombat
9.30 SzombatON – Együtt. Élőben élőzünk! Kapcsold ki a képernyőt és szabadítsd fel a
szombatot velünk! Várjuk a 6–9. osztályos fiatalokat egy egész napos drámajátékos kalandra! A
foglalkozás során közösen fedezzük fel a játék, az improvizáció és a kreativitás világát – várjuk
azokat is, akik már színjátszók, és azokat is, akik most próbálnák ki először a drámát és a közös
játékot! Vezeti: Tóth Szilvia Solténszky Tibor-díjas drámatanár. Regisztráció: [email protected].
09. 29., hétfő
10.00 Szeniorörömtánc Varga Katalinnal. A részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges a
96/518-032-es telefonszámon.
13.30 Qilling papírcsodák Horváth Gabival. A részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges
a 96/518-032-es telefonszámon.
15.30 A River Creative Dance Academy kreatív moderntánc-órája középhaladó gyerekeknek.
Ajánlott 7–12 éves korig. Bővebb információ és jelentkezés: 30/677-9409.
16.30 A River Creative Dance Academy kreatív moderntánc-órája haladó gyerekeknek. Ajánlott 10
13 éves korig. Bővebb információ és jelentkezés: 30/677-9409.
17.00 Kerámiafoglalkozás felnőtteknek Gyarmathi Zsuzsával. Részvételi díj: 5000 Ft/fő.
17.30 Etka-jóga kezdőknek Tóth Nórával. Bővebb információ: 70/365-9829.
17.45 A River Creative Dance Academy DanceRehab órája, ami a modern tánc és a gyógytorna
fúziója. Ajánlott 14 éves kortól. Bővebb információ és jelentkezés: 30/677-9409.
18.00 A Győri Fotóklub Egyesület találkozója. Bővebb információ: [email protected].
19.00 A River Creative Dance Academy modern-kortárstánc kezdő felnőtteknek. Bővebb
információ és jelentkezés: 30/677-9409.
09. 30., kedd
9.00 Az idősek heti programsorozatból: Retró kvíz. A részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció
szükséges a 96/518-032-es telefonszámon.
9.30 Kerekítő foglalkozás Töreky Zsuzsival. Részvételi díj: 3000 Ft/baba-mama, bérlettel 2500
Ft/baba-mama.
10.30 Kerekítő foglalkozás Töreky Zsuzsival. Részvételi díj: 3000 Ft/baba-mama, bérlettel 2500
Ft/baba-mama .
10.30 Az idősek heti programsorozatból: Kézműves óra nyugdíjasoknak a Generációk Háza
munkatársaival – a részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges a 96/518-032-es telefonszámon
16.30 Szilvia-minibalett. Bővebb információ: 30/822-9010. Részvételi díj: 2200 Ft/alkalom, 9000
Ft/havibérlet.
18.00 A River Creative Dance Academy kreatív moderntánc-órája kezdő gyerekeknek. Ajánlott 10
13 éves korig. Bővebb információ és jelentkezés: 30/677-9409.
17.45 No limit hiphop//street dance. Ajánlott 14 éves kortól. Bővebb információ és
jelentkezés: www.nolimitdance.com, 30/548-2568.
*
Sopron
ELŐADÁS
A sokszínű Batthyány család
09. 30., kedd, 17.00
Soproni TIT előadóterme (Várkerület 98. I. em.)
Pintér György múzeumi munkatárs (Batthyány-Strattmann-múzeum, Körmend) előadását hallhatják az érdeklődők A sokszínű Batthyány család címmel.
Országszerte ismert a mártírhalált halt miniszterelnök, Batthyány Lajos neve.
Ám a történetében lassacskán ezer esztendőre visszatekintő, hazánk életében gyakran meghatározó szerepet játszó család tagjait kevésbé ismerjük, pedig a politikusokon, hadvezéreken kívül volt közöttük főpap, miniszter, anarchista forradalmár, s a család adott a hazának orvost – a „boldog doktort” –, festőművészt, feltalálót is.
A program ingyenes.
*
Mosonmagyaróvár
EGÉSZSÉG
Családi egészségnap
09. 27., szombat, 9.00–14.00
Flesch-központ
A Rotary Club Szigetköz és a Moson Megyei Nők Egyesülete közös programja.
Ingyenes szűrővizsgálatok, tanácsadások, előadások. Gyógymasszázs. Egyes szűrővizsgálatokhoz tajkártya szükséges.
A belépés ingyenes.
GYEREK
Bütykölő szakkör
09. 26., péntek, 17.00
Fehér Ló Közösségi Ház
Őszköszöntő lakásdíszek készítése, gipszfestés.
A bütykölő szakkör foglalkozásai péntekenként 17 órakor kezdődnek. A foglalkozásokra alkalmilag is lehet jönni, az anyagköltség: 1000 Ft.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezetőnél, a 30/916-7664-es telefonszámon.
Bogyó és Babóca – Utazás álomországba
09. 28., vasárnap, 15.30
Flesch-központ
A csigafiú és katicalány kalandjai a kisgyerekek nyelvén mesélnek azokról a helyzetekről, kapcsolatokról, jellegzetes problémákról, melyek a mindennapjaik részét képezik.
Játssza: Spiegl Anna.
2 éves kor alatt szülő ölében ingyenes. Jegyek kaphatók online a https://cooltix.hu oldalon.
*
Jánossomorja
CSALÁDI
Családi mesedélután
09. 27., szombat, 15.00
Sós Antal Közösségi Ház (Szent István u. 39.)
Családi mesedélutánra várnak minden érdeklődőt a magyar népmese napja alkalmából.
15.00 Népi játszóház, táncház a Kislaptáros zenekarral.
17.00 A Pegazus Színház bábelőadása. A csillagszemű juhász.
A belépés díjtalan.
*
Bőny
CSALÁDI
Mihály-nap
09. 27., szombat, 14.00
Faluház
Bőny község önkományzata vár minden érdeklődőt a Szent Mihály-napi rendezvényére.
Kézműves- és termelői vásár, népi játékok, kézműveskedés, testfestés, agyagozás.
Néptáncbemutató és koncert a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület közreműködésével.
18.00 A Hórihorgas Hujákolók Góyalábas Társulat műsora.
Tűzgyújtás.