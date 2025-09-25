Tuti programok várnak a hétvégén, segítünk választani

Győr

ELŐADÁS

Vers-dal randevú

09. 25., csütörtök, 17.00

Központi könyvtár klubhelyisége

A Vers-dal randevúban „Gyöngy az idő, vándoroljunk...” címmel vetítéssel egybekötött zenés beszélgetést hallhatnak. Vendég: Kokas Éva, a Generációk Művelődési Háza igazgatója, gyöngyékszer-készítő. Házigazda a Hangraforgó.

A rendezvényre a belépés díjtalan!

Az igazságügyi orvostan rövid története

09. 26., péntek, 18.00

Klastrom Szálloda (Zechmeister u. 1.)

A győri bencés öregdiákok egyesülete a félév első összejövetelének keretében dr. Varga Gyula igazságügyi orvos szakértő tart előadást Az igazságügyi orvostan rövid története – Káros szenvedélyek címmel. Az előadás után a szokásos módon kötetlen beszélgetésre nyílik lehetőség.

Zene és szöveg – Felolvasóest Tarján Zsófival

09. 29., hétfő, 18.00

Kisfaludy Károly Könyvtár (Baross Gábor út 4.)

Elena Ferrante Briliáns barátnőm című könyvéből Tarján Zsófi, a Honeybeast együttes énekese olvas fel. A felolvasást csellón kíséri Pethő Marcell.

A rendezvényre a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött! Regisztrálni a könyvtár honlapján lehet.

Hunyadi János – A keresztény hit bajnoka

09. 30., kedd, 17.30

Bezerédj-kastély Művelődési Ház (Győri út 90.)

Horváth Gábor hadtörténész-technikus tart előadást Hunyadi János – A keresztény hit bajnoka címmel.

Az előadás megtekintése ingyenes!

Gyárvárosi Életmód Klub

09. 26., péntek, 17.00

Gyárvárosi Fiókkönyvtár és Közösségi Ház (Külső Árpád u. 6–8.)

Életmódklubba várják az érdeklődőket. Téma: Kenyérsütés otthon – Interaktív beszélgetés praktikákról, ötletekről.

A belépés díjtalan, de könyvtári beiratkozáshoz kötött!

CSALÁDI

Ménfőcsanaki családi sport- és egészségnap

09. 27., szombat, 9.00–12.00

Bezerédj-kastély

Programok a park területén.

Nordic walking. Indulás: 9.30, 10.20, 11.00.

Gyaloglóklub. Indulás: 10.00.

Free Fighter SE – Kyokushin karate

Ugrálóvár, darts, foci, labdazsonglőr, ügyességi fajátékok.

Ergométer, bocsalabda, pingpong, sorverseny.

Egészségügyi programok a kastélyban.

Inbody testösszetétel-mérés. Vércukor- és koleszterinszint-mérés. Prosztata- (PSA-) vizsgálat egy csepp vérből. Csontsűrűség-vizsgálat, látásvizsgálat, hallásvizsgálat, mozgásszervi állapottérkép-szűrés és javaslat, érszűkületmérés. Dietetikai szűrés és tanácsadás. Életvezetési tanácsadás.

További programok:

Jogi tanácsadás sérült gyermeket nevelő családoknak. Hangtálbemutató. Lufihajtogatás és csillámtetoválás. Sajtkóstolás.