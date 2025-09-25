szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

15°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szabadidő és szórakozás

2 órája

Tuti programok várnak a hétvégén, segítünk választani

Címkék#programok gyerekeknek#programajánló#program

Egy cikkben gyűjtöttük össze a hétvége legjobb programjait.

Kisalföld.hu
Tuti programok várnak a hétvégén, segítünk választani

Győr

ELŐADÁS

Vers-dal randevú
09. 25., csütörtök, 17.00
Központi könyvtár klubhelyisége
A Vers-dal randevúban „Gyöngy az idő, vándoroljunk...” címmel vetítéssel egybekötött zenés beszélgetést hallhatnak. Vendég: Kokas Éva, a Generációk Művelődési Háza igazgatója, gyöngyékszer-készítő. Házigazda a Hangraforgó. 
A rendezvényre a belépés díjtalan!

Az igazságügyi orvostan rövid története
09. 26., péntek, 18.00
Klastrom Szálloda (Zechmeister u. 1.)
A győri bencés öregdiákok egyesülete a félév első összejövetelének keretében dr. Varga Gyula igazságügyi orvos szakértő tart előadást Az igazságügyi orvostan rövid története – Káros szenvedélyek címmel. Az előadás után a szokásos módon kötetlen beszélgetésre nyílik lehetőség.

Zene és szöveg – Felolvasóest Tarján Zsófival
09. 29., hétfő, 18.00
Kisfaludy Károly Könyvtár (Baross Gábor út 4.)
Elena Ferrante Briliáns barátnőm című könyvéből Tarján Zsófi, a Honeybeast együttes énekese olvas fel. A felolvasást csellón kíséri Pethő Marcell.
A rendezvényre a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött! Regisztrálni a könyvtár honlapján lehet.

Hunyadi János – A keresztény hit bajnoka
09. 30., kedd, 17.30
Bezerédj-kastély Művelődési Ház (Győri út 90.)
Horváth Gábor hadtörténész-technikus tart előadást Hunyadi János – A keresztény hit bajnoka címmel.
Az előadás megtekintése ingyenes!

Gyárvárosi Életmód Klub
09. 26., péntek, 17.00
Gyárvárosi Fiókkönyvtár és Közösségi Ház (Külső Árpád u. 6–8.)
Életmódklubba várják az érdeklődőket. Téma: Kenyérsütés otthon – Interaktív beszélgetés praktikákról, ötletekről.
A belépés díjtalan, de könyvtári beiratkozáshoz kötött!

CSALÁDI

Ménfőcsanaki családi sport- és egészségnap
09. 27., szombat, 9.00–12.00
Bezerédj-kastély
Programok a park területén.
Nordic walking. Indulás: 9.30, 10.20, 11.00.
Gyaloglóklub. Indulás: 10.00.
Free Fighter SE – Kyokushin karate
Ugrálóvár, darts, foci, labdazsonglőr, ügyességi fajátékok.
Ergométer, bocsalabda, pingpong, sorverseny.
Egészségügyi programok a kastélyban.
Inbody testösszetétel-mérés. Vércukor- és koleszterinszint-mérés. Prosztata- (PSA-) vizsgálat egy csepp vérből. Csontsűrűség-vizsgálat, látásvizsgálat, hallásvizsgálat, mozgásszervi állapottérkép-szűrés és javaslat, érszűkületmérés. Dietetikai szűrés és tanácsadás. Életvezetési tanácsadás.
További programok: 
Jogi tanácsadás sérült gyermeket nevelő családoknak. Hangtálbemutató. Lufihajtogatás és csillámtetoválás. Sajtkóstolás.

SÉTA

Győr a folyók városa – hajós városnézés
09. 27., szombat, 13.30
A GyereGyőrbe Tematikus városnézések és Hajós élményprogramok szeretettel várja vendégeit a turizmus világnapja alkalmából!
Szeressétek meg és fedezzétek fel velünk Ti is Győrt a folyók felől is!
Jegyár: 5500 Ft/fő, 3–10 éves korig: 3500 Ft/fő.

Nők a győri éjszakában – Boszorkányok, furcsaságok, pajzánságok történetei
09. 27., szombat, 15.00
A boszorkányhit, a nőgyűlölet, a XVI–XVIII. század boszorkányperei, az ördöggel való cimborálás dokumentált esetei sokak kíváncsiságát keltették már fel. Egy misztikus világról, megváltozott női szerepekről lebbentjük fel a fátylat dr. Bagi Zoltán Péter, a Győri Városi Levéltár igazgatójának segítségével.
A program részvételi díja: 4500 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus: 4000 Ft.

Chill & Spritz – Egy pohár élvezet a fedélzeten
09. 27., szombat, 17.00
Egy kis kikapcsolódás barátokkal? Randi? Hajózás? Lazulós hétvége? Egy finom ital? Egy jó kis pizza?
Idegenvezetőnk néhány győri sztorival szórakoztat a hajózás közben, az igényes kiszolgálást a River Terrace Club biztosítja, majd a legszebb teraszon fogyaszthatod el a programot követően pizzádat.
A program ára: 7000 Ft.

Mihály-napi barangoló
09. 28., vasárnap, 15.00
Most egy különleges belvárosi sétán Szent Mihály történeteit, jelenlétét kutatjuk.
A séta mottója: Jel nélkül is indulni kell.
A program részvételi díja: 4500 Ft, diák, nyugdíjas, VIP Klub-tag: 4000 Ft.
A programokra előzetes bejelentkezés szükséges!
Jegyvásárlás: https://www.gyeregyorbe.hu, +36-30/294-9174.

Sétahajózás
09. 27., szombat, 17.00
Zátony étterem, kikötő
Kalandozz a Kalandorral. Bejelentkezés 96/338-050-es telefonszámon.

SPORT

Tekerj a zöldbe!
09. 27., szombat, 9.45
Leier Autó Kft., parkoló (Szauter út 9.)
Sörmustra – Méz – Levendula Pannonhalmán
Szeptember 27-én a turizmus világnapját egy kellemes kerékpártúrával ünnepeljük. Programunk kapcsolódik a Pannónia Kincse LEADER Egyesület Nyitott Porták Napjához is.
Találkozó 9.45 órakor a Leier Autó Kft. parkolójában. Indulás 10 órakor. Táv: 38 km.
A részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a [email protected] e-mail-címen kell a telefonszám, név és életkor megadásával. Kérjük, ha valaki nem Győrből jön, írja meg azt is.
A részvétel ingyenes! Ha tetszik a program, akkor 1000 Ft adományt elfogadnak a szervezők, mely a helyszínen átadható. A programról bővebben a Bringa Mánia Győr Facebook-oldalán olvashatnak.

KIÁLLÍTÁS

Illúzió a káosz peremén
09. 26., péntek, 17.00
Kisfaludy Károly Könyvtár (Baross Gábor út 4.) 
Illúzió a káosz peremén címmel Csurák Erzsébet képzőművész kiállítása nyílik.
A kiállítást megnyitja Szalkai Károly festőművész.
A kiállítás ingyenesen megtekinthető 2025. október 17-ig, hétköznapokon 13.00–16.00 óráig. Az ettől eltérő időpontban előzetes bejelentkezés alapján látogatható.

Finisszázs – Sírhalomtól a halomsírig | 2.0
09. 28., vasárnap, 15.00
Esterházy-palota (Király utca 17.)
A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum vár minden érdeklődőt a Sírhalomtól a halomsírig | 2.0 – Válogatás a Kisalföld bronz- és vaskori temetkezéseiből című kiállítás zárórendezvényére.
Program:
15.00–15.50
A Kárpát-medence a bronzkorban – Modern biorégészeti eredmények egy antropológus szemszögéből. Előadó: dr. Hajdu Tamás PhD, tanszékvezető egyetemi docens, embertani tanszék, ELTE TTK Biológiai Intézet.
16.00–17.00 Sírhalomtól a halomsírig 2.0 – Válogatás a Kisalföld bronz- és vaskori temetkezéseiből. Kurátori tárlatvezetés Czigány Dávid, Savanyú Bálint és Ujvári Ferenc régészekkel.
A programon való részvétel díjtalan.

EGYÉB

Kreálmánia – Origami workshop

Dúdoló Baba-mama klub
09. 30., kedd, 10.00–12.00
Újvárosi Művelődési Ház (Liget u. 55.)
Énekes foglalkozás várja a babákat szüleikkel keddenként.
Foglalkozásvezető: Radicsné Csőre Andrea
A részvétel ingyenes.

Kosárfonó szakkör
09. 30, kedd, 16.30–19.30
Kosárfonó szakkörre várják az érdeklődőket. A foglalkozást vezeti: Csőre Gáborné.
További információ a 06-96/315-317-es és a 06-20/531-8629-es telefonszámon, illetve az [email protected] e-mail-címen kérhető.
A Generációk Háza programjai
09. 26., péntek
9.00 Szeniorörömtánc haladóknak Michlné Gondán Zsuzsával. Részvételi díj: 1500 Ft/fő.
9.30 Ringató foglalkozás. Részvételi díj: 2500 Ft/család/alkalom, testvérnek díjmentes!
11.00 Szeniorörömtánc kezdőknek Michlné Gondán Zsuzsával. Részvételi díj: 1500 Ft/fő.
15.30 Makettezőklub. Foglalkozásvezető: Pércsy Gábor. Bővebb információ: 70/451-0562,
[email protected].
16:00 Musical Kurzus ZsigmondLala Énekstúdió szervezésében - bővebben:  30/177-6255,
[email protected]
17.00 Gyöngyhalászok – a Győri Antológia Közössége irodalmi estje. Vendég: Baranyi Ferenc
Kossuth-díjas költő, író, műfordító és Jóna Dávid költő, az Art’húr Irodalmi Kávéház vezetője.
A részvétel ingyenes!
09. 27., szombat
9.30 SzombatON – Együtt. Élőben élőzünk! Kapcsold ki a képernyőt és szabadítsd fel a
szombatot velünk! Várjuk a 6–9. osztályos fiatalokat egy egész napos drámajátékos kalandra! A
foglalkozás során közösen fedezzük fel a játék, az improvizáció és a kreativitás világát – várjuk
azokat is, akik már színjátszók, és azokat is, akik most próbálnák ki először a drámát és a közös
játékot! Vezeti: Tóth Szilvia Solténszky Tibor-díjas drámatanár. Regisztráció: [email protected].

09. 29., hétfő
10.00 Szeniorörömtánc Varga Katalinnal. A részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges a 
96/518-032-es telefonszámon.
13.30 Qilling papírcsodák Horváth Gabival. A részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges
a 96/518-032-es telefonszámon.
15.30 A River Creative Dance Academy kreatív moderntánc-órája középhaladó gyerekeknek.
Ajánlott 7–12 éves korig. Bővebb információ és jelentkezés: 30/677-9409.
16.30 A River Creative Dance Academy kreatív moderntánc-órája haladó gyerekeknek. Ajánlott 10
13 éves korig. Bővebb információ és jelentkezés: 30/677-9409.
17.00 Kerámiafoglalkozás felnőtteknek Gyarmathi Zsuzsával. Részvételi díj: 5000 Ft/fő. 
17.30 Etka-jóga kezdőknek Tóth Nórával. Bővebb információ: 70/365-9829.
17.45 A River Creative Dance Academy DanceRehab órája, ami a modern tánc és a gyógytorna
fúziója. Ajánlott 14 éves kortól. Bővebb információ és jelentkezés: 30/677-9409.
18.00 A Győri Fotóklub Egyesület találkozója. Bővebb információ: [email protected].
19.00 A River Creative Dance Academy modern-kortárstánc kezdő felnőtteknek. Bővebb
információ és jelentkezés: 30/677-9409.
09. 30., kedd
9.00 Az idősek heti programsorozatból: Retró kvíz. A részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció
szükséges a 96/518-032-es telefonszámon.
9.30 Kerekítő foglalkozás Töreky Zsuzsival. Részvételi díj: 3000 Ft/baba-mama, bérlettel 2500
Ft/baba-mama.
10.30 Kerekítő foglalkozás Töreky Zsuzsival. Részvételi díj: 3000 Ft/baba-mama, bérlettel 2500
Ft/baba-mama .
10.30 Az idősek heti programsorozatból: Kézműves óra nyugdíjasoknak a Generációk Háza
munkatársaival – a részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges a 96/518-032-es telefonszámon
16.30 Szilvia-minibalett. Bővebb információ: 30/822-9010. Részvételi díj: 2200 Ft/alkalom, 9000
Ft/havibérlet.
18.00 A River Creative Dance Academy kreatív moderntánc-órája kezdő gyerekeknek. Ajánlott 10
13 éves korig. Bővebb információ és jelentkezés: 30/677-9409.
17.45 No limit hiphop//street dance. Ajánlott 14 éves kortól. Bővebb információ és
jelentkezés: www.nolimitdance.com, 30/548-2568.

*
Sopron

ELŐADÁS

A sokszínű Batthyány család
09. 30., kedd, 17.00
Soproni TIT előadóterme (Várkerület 98. I. em.)
Pintér György múzeumi munkatárs (Batthyány-Strattmann-múzeum, Körmend) előadását hallhatják az érdeklődők A sokszínű Batthyány család címmel.
Országszerte ismert a mártírhalált halt miniszterelnök, Batthyány Lajos neve.
Ám a történetében lassacskán ezer esztendőre visszatekintő, hazánk életében gyakran meghatározó szerepet játszó család tagjait kevésbé ismerjük, pedig a politikusokon, hadvezéreken kívül volt közöttük főpap, miniszter, anarchista forradalmár, s a család adott a hazának orvost – a „boldog doktort” –, festőművészt, feltalálót is.
A program ingyenes.

*
Mosonmagyaróvár

EGÉSZSÉG
Családi egészségnap
09. 27., szombat, 9.00–14.00
Flesch-központ
A Rotary Club Szigetköz és a Moson Megyei Nők Egyesülete közös programja.
Ingyenes szűrővizsgálatok, tanácsadások, előadások. Gyógymasszázs. Egyes szűrővizsgálatokhoz tajkártya szükséges.
A belépés ingyenes.

GYEREK
Bütykölő szakkör 
09. 26., péntek, 17.00
Fehér Ló Közösségi Ház
Őszköszöntő lakásdíszek készítése, gipszfestés.
A bütykölő szakkör foglalkozásai péntekenként 17 órakor kezdődnek. A foglalkozásokra alkalmilag is lehet jönni, az anyagköltség: 1000 Ft.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezetőnél, a 30/916-7664-es telefonszámon.

Bogyó és Babóca – Utazás álomországba
09. 28., vasárnap, 15.30
Flesch-központ
A csigafiú és katicalány kalandjai a kisgyerekek nyelvén mesélnek azokról a helyzetekről, kapcsolatokról, jellegzetes problémákról, melyek a mindennapjaik részét képezik. 
Játssza: Spiegl Anna.
2 éves kor alatt szülő ölében ingyenes. Jegyek kaphatók online a https://cooltix.hu oldalon.

*
Jánossomorja

CSALÁDI
Családi mesedélután
09. 27., szombat, 15.00
Sós Antal Közösségi Ház (Szent István u. 39.)
Családi mesedélutánra várnak minden érdeklődőt a magyar népmese napja alkalmából.
15.00 Népi játszóház, táncház a Kislaptáros zenekarral.
17.00 A Pegazus Színház bábelőadása. A csillagszemű juhász.
A belépés díjtalan.

*
Bőny

CSALÁDI

Mihály-nap
09. 27., szombat, 14.00
Faluház
Bőny község önkományzata vár minden érdeklődőt a Szent Mihály-napi rendezvényére.
Kézműves- és termelői vásár, népi játékok, kézműveskedés, testfestés, agyagozás.
Néptáncbemutató és koncert a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület közreműködésével.
18.00 A Hórihorgas Hujákolók Góyalábas Társulat műsora.
Tűzgyújtás.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu