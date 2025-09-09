szeptember 9., kedd

Kincsvadászatra fel!

1 órája

Hétvégén jön-jön a Tóthegyi Garázsvásár Pannonhalmán

"Kincsvadászatra hívunk, ahol 20 tóthegyi család portáján válogathatsz jó állapotban lévő használt kincsekből" - olvasható az esemény felhívásában.

Kisalföld.hu

A pannonhalmi portákon változó, színes termékkínálatból csodaszép környezetben csemegézhetnek az érdeklődők. Az első Tóthegyi Garázsvásárt szeptember 13-án, szombaton 9 órától 16 óráig tartják.

Íme, az I. Tóthegyi Garázsvásár plakátja.

I. Tóthegyi Garázsvásár Pannonhalmán

Bővebb részleteket a hangulatosnak ígérkező kezdeményezésről ide kattintva olvashatnak, illetve itt találják azt is, hogy melyik tóthegyi portákon milyen portékákkal várják az érdeklődőket.

Parkolni a garázsvásárra érkezők Tóthegy 57. szám alatt tudnak, de az Apátság Gyógynövénykertjének ingyenes parkolója is nyitva lesz szombat reggel Pannonhalmán.

 

