1 órája
Hétvégén jön-jön a Tóthegyi Garázsvásár Pannonhalmán
"Kincsvadászatra hívunk, ahol 20 tóthegyi család portáján válogathatsz jó állapotban lévő használt kincsekből" - olvasható az esemény felhívásában.
A pannonhalmi portákon változó, színes termékkínálatból csodaszép környezetben csemegézhetnek az érdeklődők. Az első Tóthegyi Garázsvásárt szeptember 13-án, szombaton 9 órától 16 óráig tartják.
I. Tóthegyi Garázsvásár Pannonhalmán
Bővebb részleteket a hangulatosnak ígérkező kezdeményezésről ide kattintva olvashatnak, illetve itt találják azt is, hogy melyik tóthegyi portákon milyen portékákkal várják az érdeklődőket.
Parkolni a garázsvásárra érkezők Tóthegy 57. szám alatt tudnak, de az Apátság Gyógynövénykertjének ingyenes parkolója is nyitva lesz szombat reggel Pannonhalmán.