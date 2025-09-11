szeptember 11., csütörtök

Valóban kimúlhatnak olyan ételeink, mint a töltött paprika, a kocsonya vagy a halászlé?

Két évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen volt a balatoni menü töltött paprika nélkül. Most ez a szomorú valóság.

Szeghalmi Balázs

Különleges vakációs pillanatkép volt, hogy szerettünk volna töltött paprikát ebédelni a Balatonon, de nem tudtunk. Egészen pontosan a déli parton, Balatonföldvártól nagyjából Szemesig csak hűlt helyét találtuk kedvencünknek a part menti büfékben. Nagyjából bő 10 km-es szakaszon nem kínálták a klasszikus nyári ételünket, ami persze nem egyenlő azzal, hogy az egész Balatonon a múlt örökségévé vált a töltött paprika, ám az is tény, hogy két évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna a balatoni büfék kínálata töltött paprika nélkül.

Töltött paprika - Már nagyítóval kell keresni a balatoni büfék kínálatában a klasszikus nyári ételt. Fotó: Pixabay
Töltött paprika és a Z generáció

A napokban olvastam cikket pont arról, hogy számos magyar ételt pusztán a nosztalgia tart életben. Az írás szerint a töltött káposzta, a kocsonya, a sült máj végnapjait éli, de olyan remek fogásunk, mint a halászlé sincs már biztonságban az „új idők új dalai” miatt. A szerző arra a következtetésre jutott, hogy ezeket a hagyományos ételeinket a 2000-es évek környékén született Z generáció tagjai süllyeszthetik el végleg, akik nem kedvelik a karakteres, erős ízű, vagy számukra furcsa állagú főztöket.

Az ilyen kijelentéseknél azért óvatosabban fogalmaznék. Attól, hogy a mai huszonéves fiatal felnőttek matcha teával kelnek, az átlagebédjüknek pedig fontos része a zöldség (avokádó és brokkoli), a friss zöld saláta, ez még nem jelenti azt, hogy soha nem teszik majd próbára a halászlét, a kocsonyát vagy akár a töltött paprikát. Utóbbi például kifejezetten kellemes, egészséges nyári egytálétel lehet kenyér nélkül. Ez pepitában igaz a halászlére, amit szüleink generációja még szintén fél vekni kenyérrel „tolt meg”.

Bízom abban, hogy a hagyományos magyaros ételeink átvészelik a XXI. század eleji „zűrzavart”. Legfeljebb kicsit fejlődnek, erősebben, egészségesebben térnek vissza asztalainkra. Mindannyiunk örömére.

 

 

