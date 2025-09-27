Faragnivaló tököt találtunk

A Ménfőcsanaki Kézműves és Termelői Piacon leglátványosabb a Mi Kiskertünk kínálata volt. Már messziről hívogattak a hatalmasra nőtt sárga tökök. Közelebb érve kiderült, nem csak tökből van sokféle, hanem egyéb zöldségfélékből is. Szondi Attila és párja, Szondi-Prohászka Fanni Ménfőcsanakon mindent maga termel vegyszermentesen. Őstermelők, családi gazdaságban dolgoznak, öt éve főállásuk mellett vágtak bele a zöldségtermelésbe. Egy három hónapos és egy három éves kisgyermek mellett foglalkoznak a növényekkel. Fanni tájépítész, Attila drónpilóta oktató, de szolgáltató cége is van.

A Mi Kiskertünk rengeteg tökkel érkezett a piacra. Fotó: B. A.

Tök, minden méretben

– Tavasszal elkezdjük és a következő tavaszig kínáljuk a zöldségeket szezonálisan, télen a betárolt burgonyát, hagymát és sütőtököt. A család nagyon sokat segít a termelésben – árulta el Attila, akit arról is faggattunk, honnan jött a töktermesztés ötlete.

Sokan úgy vélik, hogy a tökfaragás amerikai szokásként ékezett hozzánk, de Attila jól emlékezik arra, amikor gyermekkorában töklámpást faragtak a takarmánytökből itt a faluban, amikor a szülei betakarították a termést.

A szépen berendezett standon még fotózkodni is lehet az őszi hangulatban.

Fotó: B. A.

– A magyar paraszti kultúrában is faragtak töklámpásokat, persze nem azzal a céllal, mint az amerikaiak, de ugyanúgy világítottak vele és dekoráció is volt – erősítette meg Fanni. A népszerűségét azért valószínűleg az amerikai Halloween hazai utánozása hozta meg, mindenesetre már ők is bőven termelnek belőle, mert egyre nagyobb igény mutatkozik irántuk, nem ritkák a 10-14 kilogrammos példányok sem a Mi Kiskertünk kínálatában.

No, persze a dísztökök sem maradtak otthon.

Hogyan kell tökéletes töklámpást faragni? Kollégánk megmutatta: