1 órája
Több kisfiú született csütörtökön Győrben
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Fotó: Shutterstock
Szeptember 18-án születtek: Lajtai Vince (Mosonmagyaróvár), Németh Marcell (Tét), Németh Botond (Tét), Németh Linett (Beled), Ballók Barnabás Attila (Ikrény)
Megjöttünk
