Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban
Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Véradások – mutatjuk a pontos helyszíneket.
Véradások – mutatjuk a helyszínek pontos listáját:
025.09.29. 10:00-14:00 Mosonmagyaróvár, ATE Új Épület
2025.09.29. 15:00-18:00 Petőháza, Közösségi Ház
2025.09.30. 16:00-19:00 Töltéstava, IKSZT
2025.10.01. 11:00-16:00 Győr, SZIE, UT Aula
2025.10.01. 15:00-18:00 Sopron, Városi Véradás
2025.10.02. 15:30-18:30 Kapuvár Művelődési Központ
2025.10.02. 16:00-19:00 Mórichida, Kultúrház
2025.10.03. 13:00-17:00 Győr, Péterfy Sándor Ev. Okt. Kp.