Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Véradások – mutatjuk a helyszínek pontos listáját:

2025.09.22. 15:00-18:00 Levél, Kultúrház

2025.09.22. 15:30-18:30 Agyagosszergény, Művelődési Ház

2025.09.23. 16:00-19:00 Gyömöre, Kultúrház

2025.09.24. 15:30-18:30 Beled, Művelődési Ház

2025.09.24. 16:00-19:00 Győrújfalu, Faluház

2025.09.25. 15:00-16:30 Egyed, Polgármesteri Hivatal

2025.09.25. 15:30-18:30 Hegykő, Általános Iskola

2025.09.25. 17:00-19:00 Rábacsanak, Vidács Vendéglő

2025.09.26. 13:00-17:00 Mosonmagyaróvár, Móra F. Ált. Isk.