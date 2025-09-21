szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

17°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segíts te is!

1 órája

Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Címkék#önkéntes véradás#Magyar Vöröskereszt#véradás

Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Véradások – mutatjuk a pontos helyszíneket.

Kisalföld.hu
Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Forrás: Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete

Fotó: Csillag Zsuzsanna

Véradások – mutatjuk a helyszínek pontos listáját:

2025.09.22. 15:00-18:00 Levél, Kultúrház
2025.09.22. 15:30-18:30 Agyagosszergény, Művelődési Ház
2025.09.23. 16:00-19:00 Gyömöre, Kultúrház
2025.09.24. 15:30-18:30 Beled, Művelődési Ház
2025.09.24. 16:00-19:00 Győrújfalu, Faluház
2025.09.25. 15:00-16:30 Egyed, Polgármesteri Hivatal
2025.09.25. 15:30-18:30 Hegykő, Általános Iskola
2025.09.25. 17:00-19:00 Rábacsanak, Vidács Vendéglő
2025.09.26. 13:00-17:00 Mosonmagyaróvár, Móra F. Ált. Isk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu