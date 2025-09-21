1 órája
Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban
Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Véradások – mutatjuk a pontos helyszíneket.
Forrás: Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete
Fotó: Csillag Zsuzsanna
Véradások – mutatjuk a helyszínek pontos listáját:
2025.09.22. 15:00-18:00 Levél, Kultúrház
2025.09.22. 15:30-18:30 Agyagosszergény, Művelődési Ház
2025.09.23. 16:00-19:00 Gyömöre, Kultúrház
2025.09.24. 15:30-18:30 Beled, Művelődési Ház
2025.09.24. 16:00-19:00 Győrújfalu, Faluház
2025.09.25. 15:00-16:30 Egyed, Polgármesteri Hivatal
2025.09.25. 15:30-18:30 Hegykő, Általános Iskola
2025.09.25. 17:00-19:00 Rábacsanak, Vidács Vendéglő
2025.09.26. 13:00-17:00 Mosonmagyaróvár, Móra F. Ált. Isk.