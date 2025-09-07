1 órája
Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopron szerte
Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Véradások – Mutatjuk a pontos helyszíneket.
Véradások – mutatjuk a helyszínek pontos listáját:
Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 8. 07:00 - 15:30
Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) szeptember 8. 08:00 - 13:30
Harka, Harka, Általános Iskola (Keresztúri u. 2) szeptember 8. 15:30 - 18:30
Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 9. 07:00 - 15:30
Győr (Ménfőcsanak), Ménfőcsanak, Bezerédj Kastély (Győri u. 90.) szeptember 9. 14:30 - 19:00
Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 10. 07:00 - 15:30
Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) szeptember 10. 08:00 - 12:00
Sopron, IMS Connector System Kft. (Ipar körút 27.) szeptember 10. 12:30 - 14:30
Győrsövényház, Győrsövényház, Általános Iskola (Gárdonyi G. u. 45.) szeptember 10. 16:00 - 19:00
Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 11. 07:00 - 17:30
Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) szeptember 11. 08:00 - 13:30
Kisfalud, Kisfalud, Művelődési Ház (Ady Endre u. 2) szeptember 11. 15:00 - 16:30
Ásványráró, Ásványráró, Polgármesteri Hivatal (Rákóczi Ferenc u. 14.) szeptember 11. 16:00 - 19:00
Mihályi, Mihályi Faluház (Hunyadi u. 3.) szeptember 11. 17:00 - 18:30
Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 12. 07:00 - 13:30