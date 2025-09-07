Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopron szerte

Véradások – mutatjuk a helyszínek pontos listáját:

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 8. 07:00 - 15:30

Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) szeptember 8. 08:00 - 13:30

Harka, Harka, Általános Iskola (Keresztúri u. 2) szeptember 8. 15:30 - 18:30

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 9. 07:00 - 15:30

Győr (Ménfőcsanak), Ménfőcsanak, Bezerédj Kastély (Győri u. 90.) szeptember 9. 14:30 - 19:00

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 10. 07:00 - 15:30

Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) szeptember 10. 08:00 - 12:00

Sopron, IMS Connector System Kft. (Ipar körút 27.) szeptember 10. 12:30 - 14:30

Győrsövényház, Győrsövényház, Általános Iskola (Gárdonyi G. u. 45.) szeptember 10. 16:00 - 19:00

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 11. 07:00 - 17:30

Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) szeptember 11. 08:00 - 13:30

Kisfalud, Kisfalud, Művelődési Ház (Ady Endre u. 2) szeptember 11. 15:00 - 16:30

Ásványráró, Ásványráró, Polgármesteri Hivatal (Rákóczi Ferenc u. 14.) szeptember 11. 16:00 - 19:00

Mihályi, Mihályi Faluház (Hunyadi u. 3.) szeptember 11. 17:00 - 18:30

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 12. 07:00 - 13:30