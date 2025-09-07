Télen-nyáron két kerékre száll Stummer János - fotó

– Kiskoromtól mindenem volt a mozgás, szentiváni gyerekként naphosszat fociztunk, fára másztunk, kirándultunk a közeli erdőbe – meséli indíttatásáról. – Felnőttként világ­életemben kerékpáron jártam, még a munkahelyemre is. Volt ugyan buszbérletem, de azt odaadtam a feleségemnek. És ez ma sem változott, gyárvárosi lakos vagyok, naponta ebédelni a révfalui rendőrségre járok, továbbra is kétkerekűvel.

Stummer János életének szerves része a mindennapi mozgás.

De János nem elégedett meg a pedálok tekerésével, idővel megkedvelte a futást is: lassan harmincöt éve, hogy az ETO-stadion edzőpályáin rója a köröket. Nem zavarta az edzéseket, néha pihenésképpen csendben nézte a gyakorlatokat, így nem is küldték el a futballisták közeléből.

Sőt, nagyon jó barátságba kerültem az edzőkkel, Garami Józseffel, Varga Zoltánnal, Pintér Attilával, Csertői Auréllal, Egervári Sándorral

– teszi hozzá jókedvűen. – Egyszer Garami József megkérdezte, hány kilométert teljesítek, mondtam, hogy alkalmanként nyolcat-tízet, nem akarta elhinni. Szabó Ottó meg éppen hat éve abban kételkedett, hogy mindezt hetvennégy évesen csinálom…

Nincs nap sportolás nélkül

Akkoriban délelőtt a maga elé állított futómennyiséget teljesítette, délután meg úszni járt a GYÁÉV-­fedettbe. De nem úszta meg versenyláz nélkül: 1996-tól másfél évtizeden keresztül amatőr triatlonversenyző volt szenior kategóriában.

– Rónai Ferenccel, Horváth Attilával alkottunk csapatot, eljártunk a neves hazai megmozdulásokra Fadd-Domboriba, Tiszaújvárosba, Balassagyarmatra, Szombathelyre a Vasi Vasember viadalra, mindig sikerült hazahoznunk valamilyen érmet – emlékezik büszkén. – A váltócsapatunk Horváth Attila helyén Kollár Gáborral, Alasztics Gyulával, Mráz Istvánnal kétszer szerepelt sikerrel a Bécs–Budapest szupermaratonon. Magam kétszer nyertem egyéniben korcsoportos országos bajnokságot.

Ekkora kihívásra már nem vágyik, de nincs napja sportolás nélkül. Példának hozza fel egy tatabányai ismerősét, aki ötvenkét évesen, szenvedve, méterről méterre többet teljesítve kerülte el a súlyos lábműtétet, majd később tizennyolcszor teljesítette a Bécs–Budapest távot.